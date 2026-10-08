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Yeraltı'na Yeni Katılmıştı: Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Yeni Sezonun Daha İlk Bölümünde Diziye Veda Etti!

Yeraltı'na Yeni Katılmıştı: Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Yeni Sezonun Daha İlk Bölümünde Diziye Veda Etti!

Now TV Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 08:20
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Yeraltı yeni sezonuyla ekrana döndü ama düğün gecesinin ardından izleyicinin aklında tek bir soru kaldı: Bora neden öldü? Rüzgar'ın kardeşi, Derya'nın eşi Bora, daha yeni sezonun ilk bölümünde hikâyeye veda etti. Karaktere hayat veren Jak Cem Avnayim'in bu kadar erken gideceğini tahmin eden pek yoktu. Bora'nın ölüm sebebi ve onu kimin öldürdüğü ortaya çıkınca Yeraltı'nda yeni bir savaşın fitili de ateşlendi.

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Jak Cem Avnayim, Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i olarak tanınan ve Yeraltı'na yeni katılan oyuncuydu.

Jak Cem Avnayim, Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i olarak tanınan ve Yeraltı'na yeni katılan oyuncuydu.

Peki Jak Cem Avnayim kimdir? 1984 İstanbul doğumlu oyuncu, kameranın karşısına ilk kez 2005'te sunucu olarak geçti, zamanla mikrofonu bırakıp oyunculuğa yöneldi.

Aliye, Beni Böyle Sev, Masumlar Apartmanı, Çember ve Gecenin Ucunda gibi dizilerde rol aldı. Asıl tanınırlığı ise Şakir Paşa Ailesi'nde Hakkiye'nin eşi, Füreya'nın babası Emin'le geldi.

Eylül ortasında Yeraltı'nın ikinci sezon kadrosuna katıldığı duyuruldu. Rolü, Şükran Ovalı'nın canlandırdığı Derya'nın eşi, İsmail Hacıoğlu'nun hayat verdiği Rüzgar'ın kardeşi Bora'ydı. Yani Bozo'nun geçmişiyle doğrudan bağlantılı, kilit bir karakter.

Bora neden öldü? Bozo, 90 günlük ateşkesin bitmesine dakikalar kala Bora'nın hayatına son verdi.

Bora neden öldü? Bozo, 90 günlük ateşkesin bitmesine dakikalar kala Bora'nın hayatına son verdi.

Bora'nın ölüm sebebi, yıllar önce yarım kalan bir aşk hikâyesine dayanıyor. Bozo hapse girdikten sonra eski sevgilisi Derya, Bora'yla evlenmişti. Fragmanlarda Bozo'nun, Derya'nın kızı Ada'nın (Azra Aksu) babası olabileceği ihtimaliyle sarsıldığı sahneler zaten merak uyandırmıştı.

İlk bölümde Derya, eşi Bora yüzünden Bozo'ya sığındı. Karısının peşinden Bozo'nun evine giden Bora, ortalık kızışınca kendini kaybedip Bozo'ya saldırdı.

Peki Bora'yı kim öldürdü? Rüzgar ile Bozo arasında '90 gün kan akmayacak' diye bir söz vardı. Bozo, bu sürenin dolmasına beş dakika kala Bora'yı öldürdü ve karakterin hikâyesi daha ilk bölümde kapandı.

Kardeşini kaybeden Rüzgar, Bozo'dan intikam alacağına yemin etti ve eski dostlar karşı karşıya geldi.

Kardeşini kaybeden Rüzgar, Bozo'dan intikam alacağına yemin etti ve eski dostlar karşı karşıya geldi.

Bora'nın ölümüyle en büyük darbeyi İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı Rüzgar aldı. Yıllardır Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo'yla dost olan Rüzgar, kardeşinin ölümünden onu sorumlu tutuyor ve intikam yemini etti.

Derya'nın Bozo'ya sığınmasıyla başlayan gece, iki eski dostu karşı karşıya getirdi. Bu hesaplaşmanın yeni sezonun ana hikâyelerinden biri olması bekleniyor. Üstelik ortada hâlâ cevapsız bir soru var: Derya ve Ada şimdi kimin tarafında duracak?

Bora'nın bu kadar kısa süren yolculuğu izleyiciyi de şaşırttı. Dizi Dünyası hesabı bile bölümün ardından 'İlk bölümden gideceğini düşünmemiştim' diye paylaşım yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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