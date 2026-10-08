Yeraltı'na Yeni Katılmıştı: Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Yeni Sezonun Daha İlk Bölümünde Diziye Veda Etti!

Bora'nın ölümüyle en büyük darbeyi İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı Rüzgar aldı. Yıllardır Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo'yla dost olan Rüzgar, kardeşinin ölümünden onu sorumlu tutuyor ve intikam yemini etti.

Derya'nın Bozo'ya sığınmasıyla başlayan gece, iki eski dostu karşı karşıya getirdi. Bu hesaplaşmanın yeni sezonun ana hikâyelerinden biri olması bekleniyor. Üstelik ortada hâlâ cevapsız bir soru var: Derya ve Ada şimdi kimin tarafında duracak?

Bora'nın bu kadar kısa süren yolculuğu izleyiciyi de şaşırttı. Dizi Dünyası hesabı bile bölümün ardından 'İlk bölümden gideceğini düşünmemiştim' diye paylaşım yaptı.