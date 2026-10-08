Yeraltı'na Yeni Katılmıştı: Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Yeni Sezonun Daha İlk Bölümünde Diziye Veda Etti!
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Yeraltı yeni sezonuyla ekrana döndü ama düğün gecesinin ardından izleyicinin aklında tek bir soru kaldı: Bora neden öldü? Rüzgar'ın kardeşi, Derya'nın eşi Bora, daha yeni sezonun ilk bölümünde hikâyeye veda etti. Karaktere hayat veren Jak Cem Avnayim'in bu kadar erken gideceğini tahmin eden pek yoktu. Bora'nın ölüm sebebi ve onu kimin öldürdüğü ortaya çıkınca Yeraltı'nda yeni bir savaşın fitili de ateşlendi.
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Jak Cem Avnayim, Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i olarak tanınan ve Yeraltı'na yeni katılan oyuncuydu.
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Bora neden öldü? Bozo, 90 günlük ateşkesin bitmesine dakikalar kala Bora'nın hayatına son verdi.
Kardeşini kaybeden Rüzgar, Bozo'dan intikam alacağına yemin etti ve eski dostlar karşı karşıya geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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