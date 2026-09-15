Şakir Paşa Ailesi'nin Sevilen İsmi Yeraltı Dizisine Dahil Oldu
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Şakir Paşa Ailesi'ndeki Emin karakteriyle seyircinin gönlünde taht kuran Jak Cem Avnayim, bu kez bambaşka bir hikâyenin parçası olmaya hazırlanıyor; NOW'ın merakla takip edilen yapımı Yeraltı'nın ikinci sezon kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Üstelik dizide canlandıracağı karakter ortaya çıkınca, meraklı gözler bir kez daha oyuncunun üzerine çevrildi. Kadroya eklenen isim yalnızca Avnayim'le de sınırlı kalmadı; Rüzgâr karakterinin sağ kolunu oynayacak bir başka oyuncu da aynı süreçte sete dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Jak Cem Avnayim, son olarak Şakir Paşa Ailesi'ndeki Emin rolüyle tanınan tecrübeli bir oyuncu.
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Bora Sivri, Yeraltı'nın yeni sezonunda Rüzgar karakterinin sağ kolunu canlandıracak.
İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı Rüzgar, Derya'nın eski aşkı Bozo'yu yakından ilgilendiriyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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