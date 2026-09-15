Şakir Paşa Ailesi'nin Sevilen İsmi Yeraltı Dizisine Dahil Oldu

Medyapım imzasını taşıyan Yeraltı, 7 Ekim'de ikinci sezonuyla yeniden NOW ekranlarına konuk olacak; bu kez masaya çok daha kalabalık bir aile hikayesi yatırılmış durumda. Rüzgar karakteriyle diziye dahil olan İsmail Hacıoğlu, Derya'nın -yani Şükran Ovalı'nın- kayınbiraderi olarak çıkacak karşımıza; üstelik Derya'nın bir zamanlar Bozo'yla (Uraz Kaygılaroğlu) yaşadığı aşk da hala hafızalarda taze. Dolayısıyla yeni karakterin diziye girişi, sanıldığından çok daha karmaşık bir aile bağının içine düşüyor desek yanlış olmaz. İlk sezonda ailesinin katilinden intikam alırken kendini bir yeraltı kartelinin tam ortasında bulan Haydar Ali'nin hikâyesi de, genişleyen bu kadroyla birlikte yeni bir evreye taşınacak.