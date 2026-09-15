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Şakir Paşa Ailesi'nin Sevilen İsmi Yeraltı Dizisine Dahil Oldu

Şakir Paşa Ailesi'nin Sevilen İsmi Yeraltı Dizisine Dahil Oldu

dizi Now TV Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 08:40
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Şakir Paşa Ailesi'ndeki Emin karakteriyle seyircinin gönlünde taht kuran Jak Cem Avnayim, bu kez bambaşka bir hikâyenin parçası olmaya hazırlanıyor; NOW'ın merakla takip edilen yapımı Yeraltı'nın ikinci sezon kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Üstelik dizide canlandıracağı karakter ortaya çıkınca, meraklı gözler bir kez daha oyuncunun üzerine çevrildi. Kadroya eklenen isim yalnızca Avnayim'le de sınırlı kalmadı; Rüzgâr karakterinin sağ kolunu oynayacak bir başka oyuncu da aynı süreçte sete dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Jak Cem Avnayim, son olarak Şakir Paşa Ailesi'ndeki Emin rolüyle tanınan tecrübeli bir oyuncu.

Jak Cem Avnayim, son olarak Şakir Paşa Ailesi'ndeki Emin rolüyle tanınan tecrübeli bir oyuncu.

Kariyerine 2005 yılında, kameranın karşısına sunucu olarak geçerek adım atan Jak Cem Avnayim, yıllar içinde mikrofonu bırakıp kendini tamamen oyunculuğa kaptırdı desek yeridir. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde aldığı eğitimin ardından Masumlar Apartmanı'ndan Çember'e, Gecenin Ucunda'dan bugün hâlâ ekranda olan Şakir Paşa Ailesi'ne uzanan bir yolculuk çıktı karşımıza; bu son yapımda Hakkiye'nin eşi, Füreya'nın da babası Emin'e hayat verdi. Şimdiyse aynı enerjiyle, Yeraltı'da Derya'nın -yani Şükran Ovalı'nın canlandırdığı karakterin- eşi Bora olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bora Sivri, Yeraltı'nın yeni sezonunda Rüzgar karakterinin sağ kolunu canlandıracak.

Bora Sivri, Yeraltı'nın yeni sezonunda Rüzgar karakterinin sağ kolunu canlandıracak.

Yeraltı'nın ikinci sezonuna dahil olan isimlerden biri de, iddiaya göre dizinin en sadık karakterlerinden birine hayat verecek olan Bora Sivri oldu. Oyuncunun canlandıracağı isim, yeni kadroya katılan Rüzgar'ın tam anlamıyla sağ kolu; yani onun izniyle atılmayan tek bir adım bile yok bu hikâyede. Karakterin seyirciyle buluşacağı ilk sahne de az konuşulan cinsten değil: Sultan (Sümeyye Aydoğan) ile Haydar Ali'nin (Deniz Can Aktaş) düğünü, yeni kadronun kapıdan girdiği o an olacak. Bora Sivri'nin bu bağlılığı, ilerleyen bölümlerde sezonun en can alıcı hikâyelerinden birinin fitilini ateşleyecek gibi duruyor.

İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı Rüzgar, Derya'nın eski aşkı Bozo'yu yakından ilgilendiriyor.

İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı Rüzgar, Derya'nın eski aşkı Bozo'yu yakından ilgilendiriyor.

Medyapım imzasını taşıyan Yeraltı, 7 Ekim'de ikinci sezonuyla yeniden NOW ekranlarına konuk olacak; bu kez masaya çok daha kalabalık bir aile hikayesi yatırılmış durumda. Rüzgar karakteriyle diziye dahil olan İsmail Hacıoğlu, Derya'nın -yani Şükran Ovalı'nın- kayınbiraderi olarak çıkacak karşımıza; üstelik Derya'nın bir zamanlar Bozo'yla (Uraz Kaygılaroğlu) yaşadığı aşk da hala hafızalarda taze. Dolayısıyla yeni karakterin diziye girişi, sanıldığından çok daha karmaşık bir aile bağının içine düşüyor desek yanlış olmaz. İlk sezonda ailesinin katilinden intikam alırken kendini bir yeraltı kartelinin tam ortasında bulan Haydar Ali'nin hikâyesi de, genişleyen bu kadroyla birlikte yeni bir evreye taşınacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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