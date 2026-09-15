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Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu

Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu

TRT Kuruluş Osman Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 08:05
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TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bugün itibarıyla yeni sezonuna başlıyor. Zaman atlamasıyla kadronun büyük bölümünün yenilendiği yapıma bir isim daha eklendi. Dizinin son anda kadrosuna dahil olan isim Kuruluş Osman'da da rol alan ünlü oyuncu oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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4. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1'in en güçlü yapımlarından biri.

4. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1'in en güçlü yapımlarından biri.

Salı günleri ekrana gelen dizi, bugün (15 Eylül Salı) itibarıyla yeni sezona başlayacak. Geçtiğimiz sezon pek çok dizinin yayınlandığı ve final yaptığı salı günleri ekrana gelmesine rağmen ayakta kalan dizide yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak. Pek çok ünlü oyuncunun dahil olduğu sezonda neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olmayı başardı.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna son anda dahil olan isimlerden biri de Kuruluş Osman'da izlediğimiz Onur Yenidünya oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna son anda dahil olan isimlerden biri de Kuruluş Osman'da izlediğimiz Onur Yenidünya oldu.

Kariyerine 2011 yapımı Adını Feriha Koydum dizisiyle adım atan Onur Yenidünya, ardından Kuzey Güney ve Yalan Dünya gibi projelerde ekrana geldi. Oyuncu, 2021-2022 sezonunda ATV'nin Destan dizisinde Evren Alp karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

Alparslan: Büyük Selçuklu'da Tulpar'ı, Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü'nde Yaver Ağa'yı canlandıran Yenidünya, 2024 yılında da Kuruluş Osman'da Hüsrev rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Tarihi dizilerdeki tecrübesiyle bilinen oyuncu, şimdi de Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna dahil oldu.

Yenidünya, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Yatağan Ağa karakteriyle 84. bölümden itibaren ekranda olacak.

Yenidünya, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Yatağan Ağa karakteriyle 84. bölümden itibaren ekranda olacak.

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdiği dizi, bugün 84. bölümüyle dördüncü sezonuna başlıyor. Zaman atlamasıyla kadronun neredeyse tamamen değiştiği yapımda Onur Yenidünya, Yatağan Ağa rolüne hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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