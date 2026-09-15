Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu
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TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bugün itibarıyla yeni sezonuna başlıyor. Zaman atlamasıyla kadronun büyük bölümünün yenilendiği yapıma bir isim daha eklendi. Dizinin son anda kadrosuna dahil olan isim Kuruluş Osman'da da rol alan ünlü oyuncu oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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4. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1'in en güçlü yapımlarından biri.
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna son anda dahil olan isimlerden biri de Kuruluş Osman'da izlediğimiz Onur Yenidünya oldu.
Yenidünya, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Yatağan Ağa karakteriyle 84. bölümden itibaren ekranda olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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