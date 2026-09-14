Halef'ten Ayrılan Ünlü İsim Yeraltı Dizisine Dahil Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekranların en çok konuşulan yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı'nda Ayten'in sağ kolu Kenan'a hayat veren Hakan Dinçkol, dizideki yolculuğunu noktaladı. Fazla beklemeden yeni bir projeye imza atan oyuncu, set çalışmalarına geçtiğimiz hafta başlayan Yeraltı'nın ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Üstelik canlandıracağı karakter şimdiden merak konusu! Dinçkol'un yeni rolü ve dizinin ikinci sezonuna dair diğer detaylar haberimizde.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adını Yargı'daki Cüneyt'le duyuran Hakan Dinçkol, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Atatürk'ü canlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve Yeraltı'nın ikinci sezonuna dair heyecan katan gelişme geldi: Kadroya Hakan Dinçkol de eklendi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın