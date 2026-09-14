article/comments
article/share
Haberler
TV
Halef'ten Ayrılan Ünlü İsim Yeraltı Dizisine Dahil Oldu!

Halef'ten Ayrılan Ünlü İsim Yeraltı Dizisine Dahil Oldu!

dizi Now TV Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2026 - 07:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekranların en çok konuşulan yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı'nda Ayten'in sağ kolu Kenan'a hayat veren Hakan Dinçkol, dizideki yolculuğunu noktaladı. Fazla beklemeden yeni bir projeye imza atan oyuncu, set çalışmalarına geçtiğimiz hafta başlayan Yeraltı'nın ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Üstelik canlandıracağı karakter şimdiden merak konusu! Dinçkol'un yeni rolü ve dizinin ikinci sezonuna dair diğer detaylar haberimizde.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adını Yargı'daki Cüneyt'le duyuran Hakan Dinçkol, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Atatürk'ü canlandırmıştı.

Adını Yargı'daki Cüneyt'le duyuran Hakan Dinçkol, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Atatürk'ü canlandırmıştı.

Adını en çok Yargı dizisindeki Cüneyt karakteriyle duyuran Dinçkol, Netflix imzalı Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırarak geniş kitlelerin hafızasına kazınmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon NOW ekranlarında Halef: Köklerin Çağrısı'nda Ayten'in en güvendiği isim Kenan'a hayat veren oyuncu, bu sezon dizideki yolculuğunu noktaladı.

Ve Yeraltı'nın ikinci sezonuna dair heyecan katan gelişme geldi: Kadroya Hakan Dinçkol de eklendi!

Ve Yeraltı'nın ikinci sezonuna dair heyecan katan gelişme geldi: Kadroya Hakan Dinçkol de eklendi!

28 Ocak'ta ekrana gelen ve 16 bölüm süren ilk sezonunu 20 Mayıs'ta tamamlayan Yeraltı, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerle NOW'un en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmişti. Okuma provalarının ardından 11 Eylül'de set çalışmalarına başlanan ikinci sezon için kadroya İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer'in ardından Hakan Dinçkol de eklendi. 'Konsey Üyesi' karakteriyle ekrana gelecek Dinçkol'un bu rolde neyle karşılaşacağı ise şimdilik gizemini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın