Çayyolu Eskrim Kursu Arayanlar İçin Farklı Bir Spor Alternatifi: Eskrimi Yakından Tanıyalım

Bir kurs seçerken ilk bakılan şeylerden biri doğal olarak konum.

Ama eskrimde bunun yanına birkaç soru daha ekleniyor:

Daha önce hiç yapmamış biri başlayabiliyor mu? Çocuklar ve yetişkinler aynı sistemde mi çalışıyor? Seviye ilerledikçe eğitim nasıl değişiyor? Müsabaka hedefi oluşursa devam edilebilecek bir yapı var mı?

Zone’da çalışmalar, akademinin antrenman programı kapsamında başlangıç, gelişim ve ileri seviye gruplarında ilerliyor.

İlk aşamada temel duruş, ayak hareketleri, denge ve koordinasyon öne çıkıyor. Seviye yükseldikçe hız, reaksiyon, teknik, taktik ve müsabaka hazırlığı daha fazla devreye giriyor.

Yani Çayyolu eskrim kursu araştırırken yalnızca “yakınımda mı?” sorusuna değil, “başladıktan sonra nasıl ilerlerim?” sorusuna da bakmak gerekiyor.