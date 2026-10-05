Dilan Polat Evinin Tavanının Çöktüğünü Paylaştı: "Evden Taşınıyoruz"

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, evlerinde büyük bir tehlike atlattı. Evin tavanının aşağı doğru kaymaya başladığını fark eden çift, apar topar dışarı çıktı. Yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaşan Polat, “Üstümüze düşecekti resmen” sözleriyle o anları anlattı.