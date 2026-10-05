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Dilan Polat Evinin Tavanının Çöktüğünü Paylaştı: "Evden Taşınıyoruz"

Dilan Polat Evinin Tavanının Çöktüğünü Paylaştı: "Evden Taşınıyoruz"

Dilan Polat
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 15:52
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, evlerinde büyük bir tehlike atlattı. Evin tavanının aşağı doğru kaymaya başladığını fark eden çift, apar topar dışarı çıktı. Yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaşan Polat, “Üstümüze düşecekti resmen” sözleriyle o anları anlattı.

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Dilan Polat evinin çatısının çöktüğü anları paylaştı.

Dilan Polat evinin çatısının çöktüğü anları paylaştı.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'la birlikte çektiği videoda evde yaşanan korku dolu dakikaları tek tek anlattı. Dilan Polat, tavanın tehlikeli şekilde aşağı kaymaya başladığını fark ettikleri anda hiç beklemeden evi terk ettiklerini söyledi.

“Evden acilen kaçtık. Evin tavanı çöküyor. Üstümüze düşecekti resmen” diyen Polat'ın sesindeki panik videoya da yansıdı. Yaşadığı şoku “Çarpıntıdan bayılacağım, ev başımıza yıkılıyordu” sözleriyle özetleyen Polat, tehlikenin ne kadar yakından geçtiğini gözler önüne serdi.

Çatıdaki hasara müdahale edildiğini belirten Polat, evden taşınacaklarını belirtti.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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