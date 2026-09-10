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Yeraltı'nın Yeni Sezonu İçin İlk Kare Geldi! Yeni Oyuncularla Tüm Dengeler Değişiyor

Yeraltı'nın Yeni Sezonu İçin İlk Kare Geldi! Yeni Oyuncularla Tüm Dengeler Değişiyor

Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2026 - 11:01
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Sezon finaliyle seyirciyi büyük bir merakın içinde bırakan Yeraltı'ndan yeni sezon için beklenen ilk haber geldi. Kadrosuna dikkat çeken isimleri dahil eden dizinin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Yeni karakterlerin gelişiyle Yeraltı'ndaki dengelerin tamamen değişeceğinin ilk sinyalleri de verildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeraltı'nın mevcut oyuncuları ile yeni sezonda hikayeye dahil olacak isimler okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Yeraltı'nın yeni sezon kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer dahil oldu. Yeni oyuncular da okuma provasına katılarak canlandıracakları karakterler ve yeni sezon hikayesi için mevcut ekiple birlikte ilk hazırlıklarını gerçekleştirdi. Özellikle yeni karakterlerin Yeraltı'nın mevcut düzenine nasıl dahil olacağı ve geçmişten gelen hangi bağların yeni hesaplaşmalara yol açacağı merak konusu oldu. Genişleyen kadrosu ve değişecek dengeleriyle Yeraltı'nın yeni sezonu ekim ayında seyirciyle buluşacak.

İşte Yeraltı kadrosuna dahil olan yeni oyuncular:

İşte Yeraltı kadrosuna dahil olan yeni oyuncular:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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