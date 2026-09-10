Yeraltı'nın Yeni Sezonu İçin İlk Kare Geldi! Yeni Oyuncularla Tüm Dengeler Değişiyor
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Sezon finaliyle seyirciyi büyük bir merakın içinde bırakan Yeraltı'ndan yeni sezon için beklenen ilk haber geldi. Kadrosuna dikkat çeken isimleri dahil eden dizinin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Yeni karakterlerin gelişiyle Yeraltı'ndaki dengelerin tamamen değişeceğinin ilk sinyalleri de verildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
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İşte Yeraltı kadrosuna dahil olan yeni oyuncular:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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