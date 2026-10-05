30 Yıldır Bunu Yapanların Vücudu Yaşlanmaya Daha Dayanıklı!

Araştırma, Fransa'nın Nice kentinde 55 yaş üstü 39 sağlıklı kişiyle yapıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 64'tü.

Katılımcıların yaklaşık yarısı 30 yıl boyunca haftada en az üç gün aerobik egzersiz yapmıştı. Bu kişiler haftada en az 2,5 saat orta tempolu spor yapıyordu. Diğer grup ise düzenli spor yapmıyordu ve haftalık hareket süreleri 75 dakikayı geçmiyordu.

Bugüne kadar yaşlılarda egzersiz araştırmaları çoğunlukla ölüm riskine odaklanmıştı. Bu çalışma ise sporun, vücudun yaşlanırken ne kadar 'yedek güç' sakladığıyla ilişkisini inceledi.