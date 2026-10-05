30 Yıldır Bunu Yapanların Vücudu Yaşlanmaya Daha Dayanıklı!
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Gençlikten itibaren düzenli spor yapmak, yaşlılıkta vücudun dayanıklılığını korumanın anahtarı olabilir.
Fransa'da yapılan yeni bir araştırma, 30 yıl boyunca aerobik egzersizi bırakmayan kişilerin ileri yaşta strese ve hastalıklara karşı daha güçlü bir vücuda sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu gücü 'canlılık kapasitesi' adını verdikleri bir ölçütle değerlendirdi.
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Yeni bir araştırmaya göre, hayat boyu sürdürülen fiziksel aktivite daha sağlıklı bir yaşlılık sağlıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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