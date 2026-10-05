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30 Yıldır Bunu Yapanların Vücudu Yaşlanmaya Daha Dayanıklı!

30 Yıldır Bunu Yapanların Vücudu Yaşlanmaya Daha Dayanıklı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 15:33
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Gençlikten itibaren düzenli spor yapmak, yaşlılıkta vücudun dayanıklılığını korumanın anahtarı olabilir.

Fransa'da yapılan yeni bir araştırma, 30 yıl boyunca aerobik egzersizi bırakmayan kişilerin ileri yaşta strese ve hastalıklara karşı daha güçlü bir vücuda sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu gücü 'canlılık kapasitesi' adını verdikleri bir ölçütle değerlendirdi. 

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Yeni bir araştırmaya göre, hayat boyu sürdürülen fiziksel aktivite daha sağlıklı bir yaşlılık sağlıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, hayat boyu sürdürülen fiziksel aktivite daha sağlıklı bir yaşlılık sağlıyor.

Araştırma, Fransa'nın Nice kentinde 55 yaş üstü 39 sağlıklı kişiyle yapıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 64'tü.

Katılımcıların yaklaşık yarısı 30 yıl boyunca haftada en az üç gün aerobik egzersiz yapmıştı. Bu kişiler haftada en az 2,5 saat orta tempolu spor yapıyordu. Diğer grup ise düzenli spor yapmıyordu ve haftalık hareket süreleri 75 dakikayı geçmiyordu.

Bugüne kadar yaşlılarda egzersiz araştırmaları çoğunlukla ölüm riskine odaklanmıştı. Bu çalışma ise sporun, vücudun yaşlanırken ne kadar 'yedek güç' sakladığıyla ilişkisini inceledi.

Kandaki oksijen farkı: Yüzde 96,8'e karşı 94,8

Kandaki oksijen farkı: Yüzde 96,8'e karşı 94,8

Canlılık kapasitesi, vücudun fizyolojik rezervi olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar bu değeri bağışıklık ve stres yanıtı, enerji ve metabolizma, sinir ve kas işlevi olmak üzere üç alana dağılan 12 biyobelirteçle ölçtü. Kalp ritmi, kas gücü, kan değerleri ve akciğer fonksiyonu gibi veriler, giyilebilir bir sensör ve anketlerle toplanarak tek bir puanda birleştirildi.

Sonuçlar GeroScience dergisinde yayımlandı. Hayat boyu aktif kalan grubun canlılık puanı daha yüksek çıktı. Asıl fark bağışıklık ve stres yanıtı alanındaydı. Kavrama gücü, diz gücü ve akciğer fonksiyonunda ise gruplar arasında belirgin bir fark görülmedi.

En çarpıcı farklardan biri kandaki oksijen düzeyindeydi: Spor yapanlarda ortalama oksijen satürasyonu yüzde 96,8, hareketsiz grupta ise yüzde 94,8 ölçüldü.

Yaşlanma Durmuyor Ama Aynı Hızda İlerlemiyor

Yaşlanma Durmuyor Ama Aynı Hızda İlerlemiyor

Çalışma, canlılık kapasitesinin yaşla birlikte herkeste azaldığını da gösterdi. Ancak bu düşüş, aktif kalanlarla hareketsiz olanlarda aynı seyri izlemedi.

Araştırmacılara göre bulgular, hayat boyu süren aerobik egzersizin sağlıklı yaşlanmadaki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Yine de sonuçları temkinle okumak gerekiyor. Çalışma küçük ve keşif niteliğinde. Spor ile canlılık arasında bir ilişki gösteriyor ama sporun bu farkı doğrudan yarattığını kanıtlamıyor. En faydalı egzersiz türü ve miktarı ise henüz belli değil.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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