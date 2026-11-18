Hande Ataizi, aradan geçen yıllarda olayı farklı röportajlarda anlattı. Ataizi, o sahnenin reyting amacıyla kullanıldığını ve olaydan yıllarca zarar gördüğünü söyledi. Programın editörler tarafından hazırlanan soruları üzerine kurulu olduğunu da belirtti.

Sevda Demirel ise o dönemde Ataizi'nin kendisine hakaret ettiğini iddia etmişti. Daha sonraki röportajlarında olayı bir onur meselesi olarak anlatan Demirel, tokattan pişman olmadığını söylemişti. Olaydan sonra iki isim aynı projede bir araya gelmedi.