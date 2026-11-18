24 Yıl Önce Hande Ataizi'ye Tokat Atan Sevda Demirel Yıllar Sonra Konuştu!
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Sevda Demirel, 24 yıl önce Hande Ataizi'ye attığı tokatla ilgili yıllar sonra konuştu. O dönem çok fevri davrandığını kabul eden Demirel, ünlü ismle barışmak istediğini söyledi. Geçmişte yaşananları geride bırakmaya hazır olduğunu belirten Demirel, “Denk gelsem ona sarılırım” dedi.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasındaki gerginlik 2002'de bir televizyon programında tokatla sonuçlandı.
Hande Ataizi yıllar sonra programın reyting için kullanıldığını söylemişti.
Sevda Demirel yıllar önceki olay hakkında "O zaman çok fevri davrandım. Denk gelsem ona sarılırım." ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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