En İyi Yerli Gazoz Markaları

Şeker Oranı ve Katkı Maddeleri: Gazoz Etiketi Nasıl Okunur?

Gazozun etiketini çevirip baktığınızda ilk dikkat çeken bilgilerden biri şeker miktarı oluyor. Aynı kategoride yer alan iki içecek dışarıdan birbirine çok benzese bile 100 ml başına düşen şeker miktarında belirgin farklar görülebiliyor. Bu nedenle özellikle şeker tüketimine dikkat edenler yalnızca şişenin ön yüzündeki ifadeye değil, besin değerleri tablosuna da göz atmasında fayda var.

Etiketi incelerken yalnızca “şekerli” ya da “şekersiz” ibaresine bakmak yeterli değil. İçindekiler bölümünde asitlik düzenleyicilerden koruyuculara, tatlandırıcılardan aroma vericilere kadar tarifin diğer bileşenleri de sıralanıyor. Şekersiz içeceklerde aspartam, asesülfam-K veya sukraloz gibi tatlandırıcılara rastlamak mümkün. Türkiye’de 2026 sonuna kadar uygulanması gereken yeni etiket düzenlemeleri de şeker ve tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin tüketici tarafından daha kolay fark edilmesini amaçlıyor.

Doğal Aroma mı, Yapay Aroma mı? Tat Farkını Belirleyen Etken

Gazozları birbirinden ayıran en belirgin özelliklerden biri kullanılan aromalar. Fakat etiketlerde gördüğümüz “doğal aroma” ifadesinin ne anlattığı konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşanıyor. Bir içecekte doğal aroma kullanılması, o ürünün mutlaka yüksek oranda gerçek meyve suyu içerdiği anlamına gelmiyor.

Türk Gıda Kodeksi’ne göre “doğal limon aroma vericisi” gibi belirli bir kaynak adıyla kullanılan ifadelerde aroma bileşenlerinin tamamının ya da en az yüzde 95’inin belirtilen kaynaktan gelmesi gerekiyor. Etikette yalnızca “doğal aroma verici” deniyorsa kullanılan kaynak birden fazla olabiliyor. Meyve suyu ile aroma da aynı anlama gelmiyor.

Şeker oranı, asitlik seviyesi, kullanılan su, karbondioksit miktarı ve hatta içeceğin servis sıcaklığı bile ağızda bıraktığı hissi değiştirebilir.

Cam Şişe mi, Pet Şişe mi? Lezzet, Gazlılık ve Çevre Etkisi

“Cam şişede daha güzel oluyor” sözü gazoz söz konusu olduğunda sık duyuluyor. Bunun yalnızca nostaljik bir his olduğunu söylemek de pek doğru değil. Cam, gaz geçirgenliği oldukça düşük ve içecekle fazla etkileşime girmeyen bir malzeme. Pet şişeler ise taşıması kolay ve hafif olmasına rağmen uzun saklama süresinde karbondioksit geçirgenliği açısından camla aynı özellikleri göstermiyor. Bu nedenle özellikle uzun süre beklemiş içeceklerde gazlılık hissini etkileyebiliyor.

Çevresel açıdan bakıldığında da önemli ayrıntılar var. Tek kullanımlık camın üretimi ve taşınması ciddi miktarda enerji gerektirebilir. Pet ambalajın hafifliği ise nakliye sırasında avantaj sağlayabiliyor. Buna karşılık tekrar kullanılan cam şişeler, depozito sistemleri ve geri dönüşüm oranları dengeyi tamamen değiştirebilir. Yani hangi ambalajın daha çevreci olduğu; üretimden taşımaya, kullanım sayısından geri dönüşüme kadar pek çok şeye bağlı.