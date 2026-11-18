Senin en hassas noktan, değer verdiğin insanlarla arandaki bağın kopması olabilir. Birini hayatına aldığında yalnızca onunla vakit geçirmekle kalmaz, onunla anılar, hayaller ve duygusal bir dünya da kurarsın. Sevdiklerinin yanında olmak, onları korumak ve ihtiyaç duyduklarında destek vermek senin için önemlidir. Bu nedenle bir insanın senden uzaklaşması, sana yalnızca bir ilişkinin bitmesi gibi gelmeyebilir. Birlikte kurduğun bütün o küçük dünyanın da dağıldığını hissedebilirsin. İnsanların davranışlarındaki değişiklikleri fark etmeye yatkın olabilirsin. Bir mesajın eskisi kadar sıcak gelmemesi, birinin seni eskisi kadar aramaması veya planlarına seni dahil etmemesi zihninde pek çok soru oluşturabilir. Bazen karşındaki insanın niyetinden emin olamadığında en kötü ihtimalleri düşünmeye başlayabilirsin. Üstelik kırıldığında bunu hemen belli etmek yerine içine atabilir, bir süre sonra da kendini tamamen geri çekebilirsin. Çünkü senin için en zor şeylerden biri, sevdiğin birine artık eskisi kadar yakın olmadığını kabul etmektir. Seni yıkabilecek şey, bir zamanlar kendini ait hissettiğin insanların hayatında artık aynı yere sahip olmadığını fark etmek. Ancak birinin gitmesi, senin sevilmeye değer olmadığın anlamına gelmez. Her bağ sonsuza kadar sürmeyebilir ve bu durum yaşadığın güzel şeyleri değersizleştirmez. Sevmeyi bildiğin kadar bırakmayı da öğrenmelisin. Çünkü kendini bir başkasının varlığına göre tanımladığında, o insan gittiğinde kendinden de bir parçayı kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Oysa sen, hayatında kim olursa olsun kendi başına da bütün bir insansın.