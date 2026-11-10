Kan Grubunu Seç: Tehlikeli Yönlerini Söyleyelim!
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İnsanların kendilerine bile itiraf etmekte zorlandıkları karanlık yönleri vardır. Kimi öfkesini kontrol edemez, kimi en yakınındaki insanı bile kolayca hayatından çıkarabilir, kimi ise dışarıdan son derece masum görünmesine rağmen içinde bambaşka hesaplar yapar. Peki, senin en tehlikeli yönün ne olabilir? Bazen en büyük zaaflarımız, aynı zamanda başkalarına karşı kullandığımız en güçlü silahlarımızdır. Kan grubunu seç, sana ilişkilerinde, arkadaşlıklarında ve günlük hayatında ortaya çıkabilecek en tehlikeli taraflarını anlatalım!
Kan grubun hangisi?
Kontrolcü tarafınla insanları fark etmeden yorabilirsin
Sessizce biriktiriyor, doğru anda uzaklaşıyorsun
Özgürlüğüne dokunulduğunda bambaşka birine dönüşüyorsun
İnsanların zayıf noktalarını fark ediyor ama kendi açıklarını göstermiyorsun
Zihninle duyguların arasında gidip geliyorsun
En büyük silahın, kimseye tam anlamıyla kendini göstermemen
Her zaman güçlü görünmek zorunda değilsin ama bunu kabul etmek istemiyorsun
Kimseye ihtiyaç duymadığını düşünürken en çok kendini yoruyorsun
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