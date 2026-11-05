Evet/Hayır Testine Göre Sen Bağlanma Korkusu Yaşayan Biri misin?

Yanıtların, romantik ilişkilerde yakınlık kurmak istediğin halde bazı durumlarda kendini geri çekebildiğini gösteriyor. Birine karşı hislerin olsa bile onun sana yaklaşmasıyla birlikte huzursuzluk yaşayabilir, ilişkinin ciddileşmesiyle kendini baskı altında hissedebilir veya duygusal olarak fazla açılmamak için çeşitli yollar geliştirebilirsin. Belki de bir ilişkinin başında her şey yolundayken zamanla karşındaki kişinin kusurlarına daha fazla odaklanmaya başlıyorsun. Onun ilgisi arttıkça kendi alanını kaybedeceğinden endişeleniyor, gelecek planları yapıldığında geri adım atmak istiyor veya bir tartışma yaşandığında konuşmak yerine uzaklaşmayı seçiyorsun. Bazen de birini kaybetmekten korktuğun için değil, ona gerçekten ihtiyaç duymaya başlamaktan çekindiğin için mesafe koyuyor olabilirsin. Burada üzerinde düşünmen gereken önemli bir ayrım var: Gerçekten o kişiyi istemiyor musun, yoksa birine bağlanmanın getirdiği kırılganlıktan mı kaçıyorsun? Çünkü bu ikisi birbirinden oldukça farklı. Bir insanla uyum sağlayamadığını fark edip ilişkiyi bitirmek sağlıklı bir tercih olabilir. Fakat her yakınlaşmada benzer bir geri çekilme yaşıyorsan, bunun altında tekrar eden bir ilişki örüntüsü bulunabilir. Belki geçmişte güvendiğin biri seni hayal kırıklığına uğrattı. Belki duygularını gösterdiğinde karşılık bulamadın ya da bir başkasına ihtiyaç duymanın seni güçsüzleştireceğini öğrendin. Bu deneyimler, bugün kurduğun ilişkileri farkında olmadan etkiliyor olabilir. Ancak geçmişte yaşadıkların gelecekte de aynı şeyleri yaşayacağın anlamına gelmez. Kendine şu soruları sormayı deneyebilirsin: Birisi bana yaklaştığında tam olarak neden rahatsız oluyorum? Özgürlüğümü kaybetmekten mi, terk edilmekten mi, incinmekten mi, yoksa yeterince sevilmemekten mi korkuyorum? Bir ilişkide mesafe koyduğumda gerçekten rahatlıyor muyum, yoksa yalnızca o anki kaygımdan mı kaçıyorum? Unutma, yakınlık kurmak kendinden vazgeçmek değildir. Birine güvenmek de bütün kontrolü ona bırakmak anlamına gelmez. İlişkilerde tekrar eden bu durumlar seni yoruyor veya mutlu ilişkiler kurmanı zorlaştırıyorsa bir psikologla konuşmak, kendi bağlanma örüntülerini anlamana yardımcı olabilir. Belki de asıl mesele sevmeyi istememen değil, sevdiğinde incinme ihtimalini göze almakta zorlanmandır.