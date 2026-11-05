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Evet/Hayır Testine Göre Sen Bağlanma Korkusu Yaşayan Biri misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Bağlanma Korkusu Yaşayan Biri misin?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
05.11.2026 - 10:20
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Birini hayatına almak istiyorsun ama işler ciddileşmeye başladığında içinde bir şeyler değişiyor mu? Başlangıçta heyecan duyduğun bir ilişki, karşı taraf sana yaklaştıkça gözünde büyümeye başlayabilir. Daha fazla ilgi görmek seni mutlu etmek yerine bunaltabilir, gelecek planları yapmak baskı yaratabilir ya da birine gerçekten bağlanmadan önce kendine çıkış kapısı bırakmak isteyebilirsin.

Peki bu davranışların nedeni yalnızca doğru kişiyi henüz bulamamış olman mı, yoksa yakınlık kurmakla ilgili bazı korkuların mı var?

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Birisi sana duygusal olarak çok yaklaştığında kendini geri çekme ihtiyacı hisseder misin?

İlişkinin başında çok heyecanlıyken karşı taraf sana bağlandığını gösterdiğinde ilgini kaybettiğin olur mu?

Bir ilişkinin geleceği, ciddiyeti veya sorumlulukları hakkında konuşmak seni huzursuz eder mi?

Birine karşı yoğun duygular beslesen bile bunu açıkça söylemekte zorlanır mısın?

İlişkide olduğun kişinin seni tamamen tanıması, zayıf yönlerini ve kırılganlıklarını görmesi seni korkutur mu?

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Bir tartışma yaşadığında konuşup çözmek yerine uzaklaşmayı, susmayı veya iletişimi kesmeyi tercih eder misin?

Bir ilişkinin içinde olsan bile kendi alanını kaybedeceğin ya da özgürlüğünün kısıtlanacağı endişesini yaşar mısın?

Geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı nedeniyle yeni birine güvenmekte zorlanır mısın?

Karşındaki kişi sana çok iyi davransa bile bir noktada mutlaka bir sorun çıkacağını düşünür müsün?

Hayatına birini almak istediğin halde, gerçekten yakınlaşma fırsatı doğduğunda kendi kendine engeller koyduğunu fark eder misin?

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Bağlanma korkusu ilişkilerinde kendini gösteriyor olabilir!

Yanıtların, romantik ilişkilerde yakınlık kurmak istediğin halde bazı durumlarda kendini geri çekebildiğini gösteriyor. Birine karşı hislerin olsa bile onun sana yaklaşmasıyla birlikte huzursuzluk yaşayabilir, ilişkinin ciddileşmesiyle kendini baskı altında hissedebilir veya duygusal olarak fazla açılmamak için çeşitli yollar geliştirebilirsin. Belki de bir ilişkinin başında her şey yolundayken zamanla karşındaki kişinin kusurlarına daha fazla odaklanmaya başlıyorsun. Onun ilgisi arttıkça kendi alanını kaybedeceğinden endişeleniyor, gelecek planları yapıldığında geri adım atmak istiyor veya bir tartışma yaşandığında konuşmak yerine uzaklaşmayı seçiyorsun. Bazen de birini kaybetmekten korktuğun için değil, ona gerçekten ihtiyaç duymaya başlamaktan çekindiğin için mesafe koyuyor olabilirsin. Burada üzerinde düşünmen gereken önemli bir ayrım var: Gerçekten o kişiyi istemiyor musun, yoksa birine bağlanmanın getirdiği kırılganlıktan mı kaçıyorsun? Çünkü bu ikisi birbirinden oldukça farklı. Bir insanla uyum sağlayamadığını fark edip ilişkiyi bitirmek sağlıklı bir tercih olabilir. Fakat her yakınlaşmada benzer bir geri çekilme yaşıyorsan, bunun altında tekrar eden bir ilişki örüntüsü bulunabilir. Belki geçmişte güvendiğin biri seni hayal kırıklığına uğrattı. Belki duygularını gösterdiğinde karşılık bulamadın ya da bir başkasına ihtiyaç duymanın seni güçsüzleştireceğini öğrendin. Bu deneyimler, bugün kurduğun ilişkileri farkında olmadan etkiliyor olabilir. Ancak geçmişte yaşadıkların gelecekte de aynı şeyleri yaşayacağın anlamına gelmez. Kendine şu soruları sormayı deneyebilirsin: Birisi bana yaklaştığında tam olarak neden rahatsız oluyorum? Özgürlüğümü kaybetmekten mi, terk edilmekten mi, incinmekten mi, yoksa yeterince sevilmemekten mi korkuyorum? Bir ilişkide mesafe koyduğumda gerçekten rahatlıyor muyum, yoksa yalnızca o anki kaygımdan mı kaçıyorum? Unutma, yakınlık kurmak kendinden vazgeçmek değildir. Birine güvenmek de bütün kontrolü ona bırakmak anlamına gelmez. İlişkilerde tekrar eden bu durumlar seni yoruyor veya mutlu ilişkiler kurmanı zorlaştırıyorsa bir psikologla konuşmak, kendi bağlanma örüntülerini anlamana yardımcı olabilir. Belki de asıl mesele sevmeyi istememen değil, sevdiğinde incinme ihtimalini göze almakta zorlanmandır.

Yakınlık kurmaktan korkmuyorsun, ama sınırlarını biliyorsun!

Yanıtlarına göre romantik ilişkilerde yakınlık kurmak senin için aşılması zor bir engel değil. Birine güvenmek, duygularını paylaşmak ve hayatında bir başkasına yer açmak konusunda kendini tamamen kapatmıyorsun. Elbette her insanda olduğu gibi senin de çekincelerin, geçmişten gelen hassasiyetlerin veya zaman zaman yaşadığın güvensizlikler olabilir. Ancak bunlar ilişkilerden uzak durmana neden olacak kadar belirleyici görünmüyor. Senin için bir ilişkinin içinde olmak, kendi kimliğinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Sevdiğin kişiye zaman ayırırken kendi hayatını da sürdürebiliyor, kişisel alanına ihtiyaç duyduğunda bunu ifade edebiliyor ve karşılıklı beklentilerin konuşulabileceğine inanıyorsun. Bir sorun çıktığında tamamen uzaklaşmak yerine çözüm aramaya daha yatkın olabilirsin. Bu, hiçbir zaman incinmekten korkmadığın anlamına gelmiyor. Muhtemelen sen de birine bağlanmanın beraberinde bazı riskler getirdiğini biliyorsun. Fakat sevmenin ve sevilmenin getirdiği belirsizlikleri, hayatın doğal bir parçası olarak kabul edebiliyorsun. Bir ilişkinin geleceğini garanti altına alamayacağını bilsen de sırf ihtimaller yüzünden güzel bir deneyimden vazgeçmek istemiyorsun. Yine de düşük sayıda evet yanıtı vermek, ilişkilerde hiçbir sorun yaşamadığın anlamına gelmez. Bazen bağlanma korkusu belirli kişilerle veya belirli ilişki dinamiklerinde ortaya çıkabilir. Önemli olan, bir ilişki içinde kendini ne kadar güvende, özgür ve anlaşılmış hissettiğin. Kendine şu soruyu sor: Bir ilişkiyi gerçekten istediğim için mi sürdürüyorum, yoksa yalnız kalmaktan korktuğum için mi? Bu soruya vereceğin cevap, bağlanma biçimini anlamana yardımcı olabilir.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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