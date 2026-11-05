Evet/Hayır Testine Göre Sen Bağlanma Korkusu Yaşayan Biri misin?
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Birini hayatına almak istiyorsun ama işler ciddileşmeye başladığında içinde bir şeyler değişiyor mu? Başlangıçta heyecan duyduğun bir ilişki, karşı taraf sana yaklaştıkça gözünde büyümeye başlayabilir. Daha fazla ilgi görmek seni mutlu etmek yerine bunaltabilir, gelecek planları yapmak baskı yaratabilir ya da birine gerçekten bağlanmadan önce kendine çıkış kapısı bırakmak isteyebilirsin.
Peki bu davranışların nedeni yalnızca doğru kişiyi henüz bulamamış olman mı, yoksa yakınlık kurmakla ilgili bazı korkuların mı var?
Birisi sana duygusal olarak çok yaklaştığında kendini geri çekme ihtiyacı hisseder misin?
İlişkinin başında çok heyecanlıyken karşı taraf sana bağlandığını gösterdiğinde ilgini kaybettiğin olur mu?
Bir ilişkinin geleceği, ciddiyeti veya sorumlulukları hakkında konuşmak seni huzursuz eder mi?
Birine karşı yoğun duygular beslesen bile bunu açıkça söylemekte zorlanır mısın?
İlişkide olduğun kişinin seni tamamen tanıması, zayıf yönlerini ve kırılganlıklarını görmesi seni korkutur mu?
Bir tartışma yaşadığında konuşup çözmek yerine uzaklaşmayı, susmayı veya iletişimi kesmeyi tercih eder misin?
Bir ilişkinin içinde olsan bile kendi alanını kaybedeceğin ya da özgürlüğünün kısıtlanacağı endişesini yaşar mısın?
Geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı nedeniyle yeni birine güvenmekte zorlanır mısın?
Karşındaki kişi sana çok iyi davransa bile bir noktada mutlaka bir sorun çıkacağını düşünür müsün?
Hayatına birini almak istediğin halde, gerçekten yakınlaşma fırsatı doğduğunda kendi kendine engeller koyduğunu fark eder misin?
Bağlanma korkusu ilişkilerinde kendini gösteriyor olabilir!
Yakınlık kurmaktan korkmuyorsun, ama sınırlarını biliyorsun!
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