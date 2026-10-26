Akıl Sağlığını Ne Kadar Kaybettiğini Söylüyoruz!
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Bazen en ufak olayda sinirleniyor, geceleri kafanda kurduğun senaryolarla uğraşıyor ya da herkesin normal karşıladığı şeyleri fazlasıyla sorgularken buluyor musun kendini? Belki de aynı anda bin tane şey düşünüyor, bir yandan her şeyi kontrol etmeye çalışırken diğer yandan hiçbir şeye yetişemediğini hissediyorsun. Üstelik dışarıdan bakıldığında gayet normal görünürken zihninin içinde bambaşka bir dünya dönüyor olabilir!
Merak etme, burada kimseye tanı koymuyoruz; biraz kendimizi sorguluyor, biraz da kendimizle dalga geçiyoruz!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Gece yatağa yattığında zihnin genellikle ne yapıyor?
3. Küçük bir aksilik yaşadığında ilk tepkin ne oluyor?
4. Birisi mesajına görüldü atıp cevap vermediğinde ne yaparsın?
5. Aynı anda çok fazla işin olduğunda nasıl davranırsın?
6. Son zamanlarda kendini en çok nasıl hissediyorsun?
7. Planların son dakika iptal edildiğinde ne yaparsın?
8. Bir tartışmadan sonra zihninde neler yaşanıyor?
9. Kendine ayırdığın boş bir günün var. Ne yaparsın?
10. Birisi sana eleştiri yaptığında nasıl tepki verirsin?
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