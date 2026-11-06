Aşık Olduğunu Bu 20 Davranış Ele Veriyor!

Aşk bazen büyük itiraflarla, romantik sözlerle ya da unutulmaz buluşmalarla kendini gösterir. Bazen de çok daha küçük ayrıntılarda saklıdır. Telefonuna gelen her bildirime heyecanlanmak, gün içinde yaşadığın güzel bir şeyi ilk onunla paylaşmak istemek, kalabalık bir ortamda gözlerinle onu aramak ya da uyumadan önce son kez onu düşünmek...

Üstelik insan bazen aşık olduğunu kendine bile itiraf edemez. Hislerini arkadaşlık, alışkanlık veya basit bir hoşlanma olarak yorumlamaya çalışırken davranışları çoktan gerçeği ele vermiş olabilir.

Peki senin kalbin gerçekten birine kapılmış mı?