Sürekli Düşünüyorsan Bu Testte Kendinden Bir Şeyler Bulacaksın!

Bazen yalnızca bir mesajın neden geç cevaplandığını düşünürsün, bazen günler önce yaşanan bir konuşmayı tekrar tekrar zihninde canlandırırsın. Henüz gerçekleşmemiş olayların ihtimallerini hesaplamak, geçmişte söylediğin bir cümleyi sorgulamak ya da uyumaya çalışırken aklına gelen onlarca düşünceyle mücadele etmek... Tanıdık geliyor mu?

Peki senin zihnin ne kadar yoğun çalışıyor?