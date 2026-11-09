Sürekli Düşünüyorsan Bu Testte Kendinden Bir Şeyler Bulacaksın!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen yalnızca bir mesajın neden geç cevaplandığını düşünürsün, bazen günler önce yaşanan bir konuşmayı tekrar tekrar zihninde canlandırırsın. Henüz gerçekleşmemiş olayların ihtimallerini hesaplamak, geçmişte söylediğin bir cümleyi sorgulamak ya da uyumaya çalışırken aklına gelen onlarca düşünceyle mücadele etmek... Tanıdık geliyor mu?
Peki senin zihnin ne kadar yoğun çalışıyor?
Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde görüyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Zihninle aran oldukça dengeli!
Zihnin bazen kendi kendine fazla mesai yapıyor!
Zihninin içinde hiç bitmeyen bir konuşma var!
Zihnin hiç susmuyor, düşüncelerin seni yoruyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın