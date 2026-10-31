Her Soruda Birini Seçmek Zorundasın! Senin Tercihin Hangisi?

Bazı seçimleri düşünmeden yaparız, bazılarıysa bizi iki seçenek arasında bırakır. Güneşin altında uzanıp güneşlenmek mi daha keyiflidir, yoksa kendini serin sulara bırakıp yüzmek mi? Sevmek mi daha güzeldir, sevilmek mi? Yazın enerjisi mi, kışın huzuru mu?

Şimdi sıra sende!