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Her Soruda Birini Seçmek Zorundasın! Senin Tercihin Hangisi?

Her Soruda Birini Seçmek Zorundasın! Senin Tercihin Hangisi?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
31.10.2026 - 16:01
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Bazı seçimleri düşünmeden yaparız, bazılarıysa bizi iki seçenek arasında bırakır. Güneşin altında uzanıp güneşlenmek mi daha keyiflidir, yoksa kendini serin sulara bırakıp yüzmek mi? Sevmek mi daha güzeldir, sevilmek mi? Yazın enerjisi mi, kışın huzuru mu?

Şimdi sıra sende!

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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