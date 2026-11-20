Çin'de Yıllık 2 Bin Yuan Alan Yapay Zeka Çöpçatanı Üyelerine Üç Yıllık Bir Söz Verdi
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Dünya genelinde yaklaşık 640 milyon kişi dijital flört ve eş bulma platformlarını kullanıyor. Bu platformların oluşturduğu ekonomi 8,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Çin'de Temmuz'da faaliyete geçen Liangpei AI ise yıllık üyelik ücreti karşılığında üyelerine üç yıllık bir taahhütte bulunuyor.
Kullanıcı mutlu olunca şirket kaybediyor.
Üyelik yıllık 2 bin yuan.
Üç yıl Shenzhen'deki çiftlerden çıktı.
İlk iadeler 2029'da test edilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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