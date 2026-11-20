Üç yıllık sürenin dayanağı, şirketin Shenzhen'de evlilik cüzdanı için başvuran 150 çiftle yaptığı görüşmeler. Kurucu Zeng'e göre bu çiftlerin yüzde 70'inden fazlası, tanıştıktan sonraki üç yıl içinde evlenmişti. Uygulama aynı anda yalnızca bir kişiyle eşleştirme yapıyor ve yeni biriyle tanışmak isteyen üyenin mevcut eşleşmesini bitirmesi gerekiyor. Yapay zekanın 'AI Strategist' adlı bölümü ise kullanıcı profillerine ve yazışmalara bakarak ilişki sorunlarını değerlendiriyor.