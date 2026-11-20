Casper Nirvana S100 fiyatı ne kadar, 40, 50 ve 55 bin TL bütçeyle nasıl yapılandırılır, yapay zeka araçlarını kaldırır mı, şarjı ne kadar gider? Casper Nirvana S100 hakkında en çok merak edilen soruları resmi ürün sayfasındaki verilerle tek tek cevapladık.

Son Güncelleme: 19 Kasım 2026

Casper Nirvana S100 hakkında en çok sorulan soruların kısa cevabı şu: Casper'ın resmi sitesinde 42.290 TL yerine yaklaşık %4 indirimle 40.599 TL'den başlayan Nirvana S100; 18,3 mm inceliğinde, 1,8 kg ağırlığında alüminyum kasası, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, tek tuşla açılan Microsoft Copilot, parmak izi okuyucu, 16 inç 16:10 FHD IPS ekran ve Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrüyle 40 bin TL civarında ince, hafif ve yapay zeka destekli laptop arayanlar için güçlü bir aday. 50 bin TL bütçede başlangıç fiyatının üzerine yaklaşık 9.401 TL, 55 bin TL bütçede yaklaşık 14.401 TL yükseltme payı kalıyor; bu pay RAM, SSD, işlemci ve Windows 11 Pro seçimine harcanabiliyor. Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi araçlarla çalışan, iş için şık ve güvenli bir laptop isteyen, akşam da dizi-film izleyenlere hitap ediyor; oyun ve ağır grafik işleri içinse dahili ekran kartı sınır çiziyor.