Casper Nirvana S100 Hakkında En Çok Sorulan Soruları İnceledik!
Casper Nirvana S100 fiyatı ne kadar, 40, 50 ve 55 bin TL bütçeyle nasıl yapılandırılır, yapay zeka araçlarını kaldırır mı, şarjı ne kadar gider? Casper Nirvana S100 hakkında en çok merak edilen soruları resmi ürün sayfasındaki verilerle tek tek cevapladık.
Son Güncelleme: 19 Kasım 2026
Casper Nirvana S100 hakkında en çok sorulan soruların kısa cevabı şu: Casper'ın resmi sitesinde 42.290 TL yerine yaklaşık %4 indirimle 40.599 TL'den başlayan Nirvana S100; 18,3 mm inceliğinde, 1,8 kg ağırlığında alüminyum kasası, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, tek tuşla açılan Microsoft Copilot, parmak izi okuyucu, 16 inç 16:10 FHD IPS ekran ve Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrüyle 40 bin TL civarında ince, hafif ve yapay zeka destekli laptop arayanlar için güçlü bir aday. 50 bin TL bütçede başlangıç fiyatının üzerine yaklaşık 9.401 TL, 55 bin TL bütçede yaklaşık 14.401 TL yükseltme payı kalıyor; bu pay RAM, SSD, işlemci ve Windows 11 Pro seçimine harcanabiliyor. Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi araçlarla çalışan, iş için şık ve güvenli bir laptop isteyen, akşam da dizi-film izleyenlere hitap ediyor; oyun ve ağır grafik işleri içinse dahili ekran kartı sınır çiziyor.
Casper Nirvana S100, 40.599 TL'den başlayan fiyatıyla 40 bin TL bandına giriyor; 50 ve 55 bin TL bütçede yapılandırmayı yükseltmek için pay kalıyor.
Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği ve tek tuşluk Copilot ile Casper Nirvana S100, yapay zeka araçlarıyla çalışanlara göre kurgulanmış bir laptop.
18,3 mm incelik, 1,8 kg ağırlık ve 8+ saatlik pil ömrüyle Casper Nirvana S100 çantada taşınıyor, akşam da dizi-film keyfine eşlik ediyor.
Alüminyum kasa, 64GB'a kadar bellek desteği, parmak izi okuyucu ve 24 ay garantiyle Casper Nirvana S100 uzun soluklu iş kullanımına göre tasarlanmış.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 40 bin TL'ye ince, hafif ve yapay zeka destekli bir laptop arıyorum; Casper Nirvana S100 olur mu?
Cevap: Olur, ama sınırda. Casper Nirvana S100'ün başlangıç fiyatı 40.599 TL, yani 40 bin TL'yi 599 TL aşıyor. Bu fiyata 18,3 mm inceliğinde ve 1,8 kg ağırlığında alüminyum kasa, H serisi Intel işlemci, DDR5 bellek, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucu bir arada geliyor. Casper anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de sunuyor.
Soru: Casper Nirvana S100'de harici ekran kartı var mı?
Cevap: Hayır. Casper Nirvana S100 dahili ekran kartıyla geliyor. Casper, dahili grafik ünitesi ve yatay formda tasarlanan termal yapının düşük güç tüketimiyle yüksek performans alınmasını sağladığını belirtiyor. Casper'ın SSS bölümüne göre notebooklarda ekran kartı sonradan değiştirilemiyor.
Soru: Casper Nirvana S100'ün RAM'i sonradan artırılabilir mi?
Cevap: Teknik özelliklere göre Casper Nirvana S100'de SODIMM bellek teknolojisi, 2 adet bellek yuvası ve 64GB'a kadar DDR5 desteği bulunuyor. Satın alırken 8, 12, 16, 24 ve 32GB seçenekleri sunuluyor. Yükseltme için Casper yetkili servisinden destek almak en sağlıklı yol.
Soru: Casper Nirvana S100'ü işletim sistemsiz (FreeDOS) alabilir miyim?
Cevap: Evet, Casper Nirvana S100 FreeDOS seçeneğiyle de sunuluyor; bu durumda cihazda işletim sistemi bulunmuyor. FreeDOS cihazlarda Windows lisansı ayrıca satın alınmalı. İşletmeler için Casper'ın önerisi Windows 11 Pro.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana S100 iş, okul, yapay zeka araçları ve dizi-film için dengeli bir laptop; ama her ihtiyaca aynı ölçüde cevap vermiyor.
- Oyun, 3D render ve yoğun video kurgusu yapanlar: Nirvana S100 dahili ekran kartıyla geliyor ve notebooklarda ekran kartı sonradan değiştirilemiyor. Bu ihtiyaç için Casper'ın Excalibur gaming serisi ayrı konumlanıyor.
- 13-14 inçlik kompakt bir cihaz arayanlar: 1,8 kg 16 inç sınıfında hafif sayılsa da 16 inç ekran ve 361 mm genişlik küçük çantalar için büyük gelebilir.
- Ethernet ve SD kart girişine sık ihtiyaç duyanlar: Nirvana S100'ün port listesinde bu girişler yer almıyor, adaptör gerekebilir.
- Bütçesi 40 bin TL'nin kesin olarak altında olanlar: Başlangıç fiyatı 40.599 TL; yükseltmeler eklendikçe fiyat artıyor.
Sonuç: Casper Nirvana S100 Hangi Bütçede, Kime Göre?
Casper Nirvana S100, aynı ince-hafif alüminyum kasayı her bütçede koruyup iç donanımı ihtiyaca göre seçtiren bir laptop. Kısaca:
- 40 bin TL bandı: 40.599 TL'lik başlangıç yapılandırması; ince, hafif, yapay zeka destekli ve parmak izli bir laptopun temelini veriyor.
- 50 bin TL bandı: Yaklaşık 9.401 TL pay; Windows 11 Pro, 16GB ve üzeri RAM, daha büyük SSD ile iş odaklı bir yapılandırma için alan açıyor.
- 55 bin TL bandı: Yaklaşık 14.401 TL pay; Core Ultra 7 255H AI ya da Core 9 270H, 32GB RAM ve 2TB SSD gibi üst seçeneklere yaklaşmak için alan açıyor.
- Copilot, ChatGPT ve Midjourney kullananlar: Copilot tuşu ve Core Ultra 7 255H AI seçeneği öne çıkıyor.
- Laptopunu her gün taşıyanlar: 1,8 kg, 18,3 mm ve Casper'ın belirttiği 8+ saat pil ömrü.
- Oyuncular ve grafik profesyonelleri: Excalibur serisine bakmalı.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 19 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper Nirvana S100 ürün sayfasından derlenmiştir.
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