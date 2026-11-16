İlk Evlenme Yaşı Yükseliyor: Gençler Evliliğe Nasıl Bakıyor?
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TÜİK'in 2025 verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'e, kadınlarda 26'ya çıktı. 2001'de bu rakamlar 26 ve 22,7'ydi. Evlenen çift sayısı da bir önceki yıla göre azalarak 552 bin 237'ye geriledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gençlerle yapılan bir araştırma da bazı gençlerin evliliği artık zorunlu bir yaşam aşaması olarak değil, maliyeti ve riskleri tartılan bir karar olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Peki gençler evliliğe nasıl bakıyor? İşte öne çıkan farklı görüşler.
"Evlilik hâlâ en büyük hayalim"
"Önce kendi ayaklarımın üstünde durmalıyım"
"Bu ekonomide evlilik nasıl düşünülür?"
"Bir imza ilişkiyi değiştirmez"
"Evlilik bir ortaklık, her şey eşit olmalı"
"Düğün değil, evlilik önemli"
"Ailemin beklentisiyle benim isteğim aynı değil"
"Evlenmek zorunda değilim"
"Doğru kişi gelince olur"
"Henüz karar veremedim"
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