Bu Davranışlara Sahipsen Sen Patlamaya Hazır Bombasın Demektir!
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Bazen küçücük bir olay bile bütün günün sinirini bozabilir. Birinin yanlış bir kelime seçmesi, trafikte önüne geçmesi, mesajına geç cevap vermesi ya da seni anlamadığını hissettirmesi... Dışarıdan sakin görünsen bile içinde biriken öfke giderek büyüyor olabilir. Peki sen gerçekten sakin kalabilen biri misin, yoksa sabrının sonuna mı geldin?
Aşağıdaki davranışlardan kaçını kendinde görüyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Öfkeni yönetmeyi biliyorsun, ama sınırlarını ihmal etme!
Sabrın var, ama bazı şeyler içinde birikiyor!
İçindeki gerilim büyüyor olabilir; kendini dinlemenin zamanı!
Alarm zilleri çalıyor olabilir; öfkeni görmezden gelme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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