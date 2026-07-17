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Yeraltı'nda Dengeleri Değiştirecek Transfer: Ünlü İsim Kadroya Dahil Oldu!

Yeraltı'nda Dengeleri Değiştirecek Transfer: Ünlü İsim Kadroya Dahil Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 16:25
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NOW ekranlarında yayınlandığı günden itibaren aksiyon dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yeraltı, kısa sürede sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı. Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan gibi isimleri bir araya getiren yapım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna katılan flaş bir isimle yeniden gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Medyapım imzasıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı, yayınlandığı ilk sezonda aksiyon, suç ve dramı bir araya getiren hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Medyapım imzasıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı, yayınlandığı ilk sezonda aksiyon, suç ve dramı bir araya getiren hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, derin devlet tarafından İstanbul'un yeraltı dünyasına sızdırılan Haydar Ali'nin tehlikeli mücadelesini merkezine alırken, mafya hesaplaşmaları ve güçlü karakterleriyle sezon boyunca adından söz ettirdi.

Deniz Can Aktaş'ın Haydar Ali, Uraz Kaygılaroğlu'nun Bozo, Devrim Özkan'ın ise Ceylan karakterine hayat verdiği dizi; Mehmet Yılmaz Ak, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç gibi isimlerin performanslarıyla da dikkat çekti. İlk sezonunu büyük bir ilgiyle tamamlayan Yeraltı, ağustos sonunda yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi diziyle ilgili en dikkat çeken gelişmeyi ise gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Yeni sezon öncesi diziyle ilgili en dikkat çeken gelişmeyi ise gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, bu sabah yapım şirketiyle anlaşmaya vardı ve resmen Yeraltı dizisinin kadrosuna katıldı.

Henüz canlandıracağı karakterin ismi açıklanmasa da ilk gelen bilgilere göre Hacıoğlu, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo karakterinin en büyük düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

İsmail Hacıoğlu'nun güçlü oyunculuğuyla hikayeye yeni bir soluk getirmesi beklenirken, karakterin Bozo ile yaşayacağı çatışmanın yeni sezonun en önemli hikaye hatlarından biri olacağı konuşuluyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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