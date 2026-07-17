Yeraltı'nda Dengeleri Değiştirecek Transfer: Ünlü İsim Kadroya Dahil Oldu!

Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, bu sabah yapım şirketiyle anlaşmaya vardı ve resmen Yeraltı dizisinin kadrosuna katıldı.

Henüz canlandıracağı karakterin ismi açıklanmasa da ilk gelen bilgilere göre Hacıoğlu, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo karakterinin en büyük düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

İsmail Hacıoğlu'nun güçlü oyunculuğuyla hikayeye yeni bir soluk getirmesi beklenirken, karakterin Bozo ile yaşayacağı çatışmanın yeni sezonun en önemli hikaye hatlarından biri olacağı konuşuluyor.