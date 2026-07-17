Yeraltı'nda Dengeleri Değiştirecek Transfer: Ünlü İsim Kadroya Dahil Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW ekranlarında yayınlandığı günden itibaren aksiyon dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yeraltı, kısa sürede sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı. Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan gibi isimleri bir araya getiren yapım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna katılan flaş bir isimle yeniden gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medyapım imzasıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı, yayınlandığı ilk sezonda aksiyon, suç ve dramı bir araya getiren hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezon öncesi diziyle ilgili en dikkat çeken gelişmeyi ise gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın