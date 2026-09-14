İrem Sak, Kanal D Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!
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Son olarak 2020-2021 sezonunda Çukur'da canlandırdığı Seren karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkan İrem Sak, sonunda ekranlara dönmeye karar verdi. 5 yıllık aranın ardından hangi diziyle ekrana döneceği merak konusu olan güzel oyuncunun tercihi Kanal D'den yana oldu. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ile adı anılsa da İrem Sak'ın tercihi komedi değil, dram oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kendi yazdığı Modern Kadın dizisiyle kahkahaya boğan İrem Sak ekranlara geri dönüyor.
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İrem Sak'ın tercihi 2026-2027 sezonunun en merak edilen dizilerinden biri olan Susuz Yaz oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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