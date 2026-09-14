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İrem Sak, Kanal D Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

İrem Sak, Kanal D Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2026 - 08:02
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Son olarak 2020-2021 sezonunda Çukur'da canlandırdığı Seren karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkan İrem Sak, sonunda ekranlara dönmeye karar verdi. 5 yıllık aranın ardından hangi diziyle ekrana döneceği merak konusu olan güzel oyuncunun tercihi Kanal D'den yana oldu. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ile adı anılsa da İrem Sak'ın tercihi komedi değil, dram oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kendi yazdığı Modern Kadın dizisiyle kahkahaya boğan İrem Sak ekranlara geri dönüyor.

Kendi yazdığı Modern Kadın dizisiyle kahkahaya boğan İrem Sak ekranlara geri dönüyor.

Yalan Dünya dizisiyle büyük çıkış yakaladıktan sonra Güldür Güldür Show, Bir Aile Hikayesi, Çukur, Kuş Uçuşu gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, sinemada ise Dedemin Fişi, Dönerse Senindir, Martı, Ölümlü Dünya, Düğüm Salonu, Cici Babam, Azizler, Kimya, Yılbaşı Gecesi ve Ölümlü Dünya 2 filmleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Son olarak Modern Kadın dizisiyle kahkahaya boğan ünlü isim ekranlara dönme kararı aldı.

İrem Sak'ın tercihi 2026-2027 sezonunun en merak edilen dizilerinden biri olan Susuz Yaz oldu!

İrem Sak'ın tercihi 2026-2027 sezonunun en merak edilen dizilerinden biri olan Susuz Yaz oldu!

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizide başroller belli olmuştu. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan ve bir dönem dizisi olarak karşımıza çıkacak olan Susuz Yaz dizisinin başrollerini Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in paylaşacağı açıklanmıştı. Dizinin 'Erol Taş'ı ise Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Batuhan Yüzgüleç olmuştu. Diziye İrem Sak dahil oldu. Ünlü isim dizide Batuhan Yüzgüleç'in canlandıracağı Hasan karakterinin eşi Yeter'e hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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