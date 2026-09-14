Aşk 101'de Birlikte Rol Almışlardı: Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz'in Partneri Belli Oldu!

İlk olarak Pınar Deniz'e giden başrol teklifi, Kaan Yıldırım'la evliliğinde minik bebeğini kucağına almaya hazırlanması sebebiyle reddetmişti. Daha sonra Çiçekler Açar olarak farklı bir isim düşünülen dizi için Demet Özdemir'le görüşüldüğü iddia edilmiş ancak buradan da bir sonuç çıkmamıştı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir'de geçecek olan ve Şapkacı Kadınlar adıyla yayınlanması planlanan dizi için hazırlıklar hız kazandı. Dizinin hikayesinin merkezinde Ayşe adında köyde yaşayan bir kadın bulunuyor ve Şapka Devrimi'nin beraberinde getirdiği toplumsal ve kültürel değişim sırasında Ayşe'nin hayatı da tamamen değişiyor. Ayşe, içinde bulunduğu koşullara ve kendisine biçilen hayata meydan okuyarak şapka tasarımıyla ilgilenmeye başlıyor. Zaman içinde köyde yaşayan sıradan bir kadından İzmir'in dikkat çeken bir moda ikonuna dönüşüyor. Böylesine heyecanlandıran ve tarih kokan bir yapımda başrol için düşünülen ilk isim beklendi ve Ayşe rolünün sahibi Pınar Deniz oldu. Kızıl Goncalar, Kulüp ve Vatanım Sensin gibi yapımları kaleme alan Şükrü Necati Şahin dizinin senaryosunu kaleme alırken, Pınar Deniz ile Vatanım Sensin'de birlikte çalıştıklarını da hatırlatmakta fayda var.