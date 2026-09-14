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Aşk 101'de Birlikte Rol Almışlardı: Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz'in Partneri Belli Oldu!

Aşk 101'de Birlikte Rol Almışlardı: Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz'in Partneri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2026 - 07:29
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İlk kez 2024 yılında çekilecek olan Şapkacı Kadınlar dizisi o dönem rafa kalkmış ve 2026-2027 sezonu için yeniden gündeme gelmişti. Ocak 2027'de yayın hayatına başlaması planlanan diziyle ilgili büyük gelişmeler yaşandı. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren güzel oyuncu Pınar Deniz dizinin başrolü oldu. Üstelik diziyle ilgili bir de geçmişi vardı! Pınar Deniz'in ardından dizinin erkek başrolü de sonunda netleşti. İki başrol heyecan kat sayısını artırmaya yetti de arttı bile!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2024 yılında yayınlanması planlanan Şapkacı Kadınlar dizisi özellikle istenen oyuncularla anlaşılamaması gibi sebeplerle ertelenmişti.

2024 yılında yayınlanması planlanan Şapkacı Kadınlar dizisi özellikle istenen oyuncularla anlaşılamaması gibi sebeplerle ertelenmişti.

İlk olarak Pınar Deniz'e giden başrol teklifi, Kaan Yıldırım'la evliliğinde minik bebeğini kucağına almaya hazırlanması sebebiyle reddetmişti. Daha sonra Çiçekler Açar olarak farklı bir isim düşünülen dizi için Demet Özdemir'le görüşüldüğü iddia edilmiş ancak buradan da bir sonuç çıkmamıştı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir'de geçecek olan ve Şapkacı Kadınlar adıyla yayınlanması planlanan dizi için hazırlıklar hız kazandı. Dizinin hikayesinin merkezinde Ayşe adında köyde yaşayan bir kadın bulunuyor ve Şapka Devrimi'nin beraberinde getirdiği toplumsal ve kültürel değişim sırasında Ayşe'nin hayatı da tamamen değişiyor. Ayşe, içinde bulunduğu koşullara ve kendisine biçilen hayata meydan okuyarak şapka tasarımıyla ilgilenmeye başlıyor. Zaman içinde köyde yaşayan sıradan bir kadından İzmir'in dikkat çeken bir moda ikonuna dönüşüyor. Böylesine heyecanlandıran ve tarih kokan bir yapımda başrol için düşünülen ilk isim beklendi ve Ayşe rolünün sahibi Pınar Deniz oldu. Kızıl Goncalar, Kulüp ve Vatanım Sensin gibi yapımları kaleme alan Şükrü Necati Şahin dizinin senaryosunu kaleme alırken, Pınar Deniz ile Vatanım Sensin'de birlikte çalıştıklarını da hatırlatmakta fayda var.

Ve sonunda ekranların alev almasına neden olacak bir gelişme daha yaşandı: Pınar Deniz'in partneri Selahattin Paşalı oldu!

Ve sonunda ekranların alev almasına neden olacak bir gelişme daha yaşandı: Pınar Deniz'in partneri Selahattin Paşalı oldu!

Aşk 101'de Pınar Deniz'le birlikte rol alan ünlü oyuncu Şapkacı Kadınlar dizisinde Rıza karakterine hayat verecek. İkilinin uyumu şimdiden izleyicileri heyecanlandırırken dizinin NOW TV'de yayınlanacağı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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