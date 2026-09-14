Aşk 101'de Birlikte Rol Almışlardı: Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz'in Partneri Belli Oldu!
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İlk kez 2024 yılında çekilecek olan Şapkacı Kadınlar dizisi o dönem rafa kalkmış ve 2026-2027 sezonu için yeniden gündeme gelmişti. Ocak 2027'de yayın hayatına başlaması planlanan diziyle ilgili büyük gelişmeler yaşandı. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren güzel oyuncu Pınar Deniz dizinin başrolü oldu. Üstelik diziyle ilgili bir de geçmişi vardı! Pınar Deniz'in ardından dizinin erkek başrolü de sonunda netleşti. İki başrol heyecan kat sayısını artırmaya yetti de arttı bile!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2024 yılında yayınlanması planlanan Şapkacı Kadınlar dizisi özellikle istenen oyuncularla anlaşılamaması gibi sebeplerle ertelenmişti.
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Ve sonunda ekranların alev almasına neden olacak bir gelişme daha yaşandı: Pınar Deniz'in partneri Selahattin Paşalı oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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