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Pınar Deniz’in Yeni Adresi Belli Oldu: 2 Yıl Önce Kaçırdığı Diziyle Anlaştı

Pınar Deniz’in Yeni Adresi Belli Oldu: 2 Yıl Önce Kaçırdığı Diziyle Anlaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 13:53
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Kaan Yıldırım ile evliliğinin ardından bebeğini kucağına alan ve setlere mola veren Pınar Deniz, ana akım televizyona iddialı bir projeyle geri dönüyor. Güzel oyuncu, daha önce hamileliği nedeniyle kabul edemediği Şapkacı Kadınlar dizisiyle anlaştı.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
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Son olarak reyting rekortmeni Yargı dizisindeki başarılı performansıyla büyük alkış toplayan Pınar Deniz, ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Son olarak reyting rekortmeni Yargı dizisindeki başarılı performansıyla büyük alkış toplayan Pınar Deniz, ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Kaan Yıldırım ile hayatını birleştirdikten sonra dünyaya gelen bebeği nedeniyle mesleğine bir süre ara veren yetenekli oyuncu, annelik molasını usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Yorgun Güneş filmiyle sonlandırarak önce beyaz perdeye adım atmıştı. 

Deniz, şimdi ise merakla beklenen yeni dizisiyle yeniden televizyon izleyicisiyle buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı yıldız 2 yıl önce kendisine teklif edilen ancak bebek beklediği için dâhil olamadığı Şapkacı Kadınlar projesi için imzayı attı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı yıldız 2 yıl önce kendisine teklif edilen ancak bebek beklediği için dâhil olamadığı Şapkacı Kadınlar projesi için imzayı attı.

O3 Medya imzasıyla NOW kanalında yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay otururken, güçlü senaryosunu ise Necati Şahin kaleme alıyor.

İzmir’in kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen dönem dizisinde Pınar Deniz, 'Ayşe' karakterine hayat verecek. Dizi, Ayşe adındaki köylü bir kadının, Şapka Devrimi ile birlikte kendi kaderini baştan yazarak bir stil ikonuna dönüşme serüvenini etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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