Pınar Deniz’in Yeni Adresi Belli Oldu: 2 Yıl Önce Kaçırdığı Diziyle Anlaştı
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
Kaan Yıldırım ile evliliğinin ardından bebeğini kucağına alan ve setlere mola veren Pınar Deniz, ana akım televizyona iddialı bir projeyle geri dönüyor. Güzel oyuncu, daha önce hamileliği nedeniyle kabul edemediği Şapkacı Kadınlar dizisiyle anlaştı.
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Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son olarak reyting rekortmeni Yargı dizisindeki başarılı performansıyla büyük alkış toplayan Pınar Deniz, ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı yıldız 2 yıl önce kendisine teklif edilen ancak bebek beklediği için dâhil olamadığı Şapkacı Kadınlar projesi için imzayı attı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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