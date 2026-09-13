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Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı İçin Şaşırtan Talep: İhraç Edilmesi İsteniyor

Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı İçin Şaşırtan Talep: İhraç Edilmesi İsteniyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 13:18
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Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında patlak veren loca davası ve karşılıklı gerginlikler resmi bir krize dönüştü. Yaşanan sert atışmaların ardından Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bir grup kongre üyesi harekete geçti. Kongre üyeleri, Acun Ilıcalı’nın sarı-lacivertli kulübün üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle hazırladıkları dilekçeleri kulübe sundu.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Sercan Hamzaoğlu

Kaynak: https://x.com/sercanhamzaolu/status/2...
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Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan çalkantılı süreçlere bir yenisi daha eklendi.

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan çalkantılı süreçlere bir yenisi daha eklendi.

Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç'un başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Acun Ilıcalı'nın locası, Aziz Yıldırım'ın başa gelmesiyle birlikte sezon başında geri alınmıştı. Bu kararın ardından hukuki yollara başvurarak locanın iadesini talep eden Acun Ilıcalı haklı bulunmuş ve mahkeme locanın Ilıcalı'ya iade edilmesine karar vermişti. 

İkili arasında yaşanan kriz yeni bir boyuta geçti ve sarı-lacivertli kulübün koridorlarında resmiyet kazandı.

Spor yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım'a yakın bir grup kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle hazırladıkları dilekçeleri kulübe sundu.

Spor yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım'a yakın bir grup kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle hazırladıkları dilekçeleri kulübe sundu.

Sarı-lacivertli kulübün koridorlarında büyük çalkantı yaratan bu başvurunun ardından gözler kulüp organlarına çevrildi. Fenerbahçe Disiplin Kurulu, sunulan dilekçeleri incelemeye alarak Ilıcalı hakkındaki ihraç talebini değerlendirecek. Tahkikatın ardından süreç Disiplin Kurulu’nun vereceği kararla netlik kazanacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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