Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı İçin Şaşırtan Talep: İhraç Edilmesi İsteniyor
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Kaynak: https://x.com/sercanhamzaolu/status/2...
Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında patlak veren loca davası ve karşılıklı gerginlikler resmi bir krize dönüştü. Yaşanan sert atışmaların ardından Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bir grup kongre üyesi harekete geçti. Kongre üyeleri, Acun Ilıcalı’nın sarı-lacivertli kulübün üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle hazırladıkları dilekçeleri kulübe sundu.
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Kaynak: Sercan Hamzaoğlu
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Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan çalkantılı süreçlere bir yenisi daha eklendi.
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Spor yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım'a yakın bir grup kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle hazırladıkları dilekçeleri kulübe sundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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