Bu Yıl Ürün Bol, Fiyatlar Dipte: Kilosu 6 Liraya Düştü
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Türkiye’nin narenciye ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Adana’da, Mayer cinsi limonun dalından toplanmasına başlandı. Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesi’nde ilk makas vurulan ürün için Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu’nun kararıyla kesim 11 Eylül’de başlarken, ihracat tarihi ise 21 Eylül olarak açıklandı.
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Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle 380 bin ton seviyesine kadar gerileyen Adana’daki limon rekoltesi, bu yıl 218 bin dönümlük dikim alanında 710 bin tona ulaşarak büyük bir artış gösterdi.
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Limonun bahçeden ücretsiz alınması halinde dahi paketleme tesisinden çıkış maliyetinin 15-20 lirayı bulduğunu ifade eden Doğan, üreticinin korunması adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) verilmesini talep etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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