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Bu Yıl Ürün Bol, Fiyatlar Dipte: Kilosu 6 Liraya Düştü

Bu Yıl Ürün Bol, Fiyatlar Dipte: Kilosu 6 Liraya Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 12:51
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Türkiye’nin narenciye ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Adana’da, Mayer cinsi limonun dalından toplanmasına başlandı. Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesi’nde ilk makas vurulan ürün için Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu’nun kararıyla kesim 11 Eylül’de başlarken, ihracat tarihi ise 21 Eylül olarak açıklandı.

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Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle 380 bin ton seviyesine kadar gerileyen Adana’daki limon rekoltesi, bu yıl 218 bin dönümlük dikim alanında 710 bin tona ulaşarak büyük bir artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle 380 bin ton seviyesine kadar gerileyen Adana’daki limon rekoltesi, bu yıl 218 bin dönümlük dikim alanında 710 bin tona ulaşarak büyük bir artış gösterdi.

Ancak verimdeki bu bolluk, üreticinin fiyat beklentisiyle eşleşmedi. Ürün bolluğuna rağmen alıcı yetersizliği sıkıntısı çekildiğini vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bahçedeki kilogram fiyatlarının ürünün niteliğine göre şekillendiğini belirtti:

  • Çift Makas (Mayer Cinsi): 6 - 8 TL

  • Tek Makas: 8 - 12 TL

Limonun bahçeden ücretsiz alınması halinde dahi paketleme tesisinden çıkış maliyetinin 15-20 lirayı bulduğunu ifade eden Doğan, üreticinin korunması adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) verilmesini talep etti.

Limonun bahçeden ücretsiz alınması halinde dahi paketleme tesisinden çıkış maliyetinin 15-20 lirayı bulduğunu ifade eden Doğan, üreticinin korunması adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) verilmesini talep etti.

Hasadın şu anda yavaş ilerlediğini aktaran Doğan, Karadeniz’deki Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı gemi trafiği sıkıntılarına dikkat çekti. Dünya pazarına hakim olan Güney Afrika ve Arjantin limonunun Eylül sonunda tükeneceğini belirten Doğan, 21 Eylül’de ihracat kapılarının açılmasıyla birlikte piyasada hareketlilik beklediklerini söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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