'James Bond' Pierce Brosnan 100 Milyon Dolarlık Malikanesini Sattı: Doğa İçindeki Yeni Hayatı Herkesi Şaşırttı

Çift, Malibu'daki araziyi 2000 yılında 7,35 milyon dolara satın almış, inşası yaklaşık on yıl süren malikaneyi Brosnan'ın rol aldığı Tomorrow Never Dies filminden ve Güneydoğu Asya mimarisinden ilham alarak tasarlatmıştı. İki binadan oluşan kompleks dokuz yatak odası, 14 banyo, yedi şömine ve tuzlu su havuzuyla dikkat çekiyor; havuz kenarındaki 20 kişilik oturma alanı da mülkün öne çıkan ayrıntılarından. Ancak Brosnan çifti bugün bu ihtişamdan çok, Hawaii'nin Kauai Adası'ndaki üç yatak odalı küçük bir kır evini tercih ediyor; kendi tavuklarını yetiştirdikleri evde Brosnan resim çalışmalarını geleneksel bir Orta Asya çadırı olan yurt'ta sürdürüyor.