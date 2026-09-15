'James Bond' Pierce Brosnan 100 Milyon Dolarlık Malikanesini Sattı: Doğa İçindeki Yeni Hayatı Herkesi Şaşırttı
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Hollywood'un efsanevi James Bond'u Pierce Brosnan, 26 yıllık aile evini geride bırakmaya hazırlanıyor. Dokuz yatak odalı, 14 banyolu Malibu malikanesi ikinci kez 100 milyon dolara satışa çıktı. Ünlü çiftin kararının ardında yatan neden boşanma iddiaları değil, bambaşka çıktı!
Kaynak: Sabah
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Pierce Brosnan, dört farklı filmde James Bond rolünü canlandırarak dünya çapında üne kavuştu.
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Pacific Palisades'teki büyük yangınlar ve bölgenin deprem riski, Brosnan çiftinin taşınma kararını hızlandırdı.
Tomorrow Never Dies filminden ilham alınan malikanede dokuz yatak odası ve yedi şömine bulunuyor.
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