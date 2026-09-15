article/comments
article/share
Haberler
Magazin
'James Bond' Pierce Brosnan 100 Milyon Dolarlık Malikanesini Sattı: Doğa İçindeki Yeni Hayatı Herkesi Şaşırttı

'James Bond' Pierce Brosnan 100 Milyon Dolarlık Malikanesini Sattı: Doğa İçindeki Yeni Hayatı Herkesi Şaşırttı

James Bond
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
15.09.2026 - 08:55 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 08:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hollywood'un efsanevi James Bond'u Pierce Brosnan, 26 yıllık aile evini geride bırakmaya hazırlanıyor. Dokuz yatak odalı, 14 banyolu Malibu malikanesi ikinci kez 100 milyon dolara satışa çıktı. Ünlü çiftin kararının ardında yatan neden boşanma iddiaları değil, bambaşka çıktı!

Kaynak: Sabah

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pierce Brosnan, dört farklı filmde James Bond rolünü canlandırarak dünya çapında üne kavuştu.

Pierce Brosnan, dört farklı filmde James Bond rolünü canlandırarak dünya çapında üne kavuştu.

1953 doğumlu İrlandalı-Amerikalı oyuncu, oyunculuğa tiyatro sahnelerinde başladı ve 1980'lerde Remington Steele dizisiyle tanındı. Kariyerinin dönüm noktası 1995 yapımı GoldenEye ile geldi; Brosnan, James Bond rolünü dört ayrı filmde canlandırarak efsaneleşti. Bond'dan sonra Mamma Mia! ve The Thomas Crown Affair gibi yapımlarla sinema kariyerini sürdürdü. Bugün 73 yaşında olan oyuncu, gazeteci Keely Shaye Smith ile 25 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdürüyor.

Pacific Palisades'teki büyük yangınlar ve bölgenin deprem riski, Brosnan çiftinin taşınma kararını hızlandırdı.

Pacific Palisades'teki büyük yangınlar ve bölgenin deprem riski, Brosnan çiftinin taşınma kararını hızlandırdı.

Brosnan, Malibu'dan ayrılma kararında bölgede artan doğal afet endişesinin belirleyici olduğunu söyledi. Pacific Palisades çevresindeki büyük yangınların çok sayıda lüks konutu küle çevirmesi, daha önce alevlerden kıl payı kurtulan çifti tedirgin etti. Oyuncu, bölgenin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak sürekli afet korkusuyla yaşamak istemediklerini belirtti. Yıllar içinde Malibu'daki sosyal çevrelerinin de değiştiğini, bazı dostlarının boşandığını, bazılarının ise hayatını kaybettiğini anlattı.

Tomorrow Never Dies filminden ilham alınan malikanede dokuz yatak odası ve yedi şömine bulunuyor.

Tomorrow Never Dies filminden ilham alınan malikanede dokuz yatak odası ve yedi şömine bulunuyor.

Çift, Malibu'daki araziyi 2000 yılında 7,35 milyon dolara satın almış, inşası yaklaşık on yıl süren malikaneyi Brosnan'ın rol aldığı Tomorrow Never Dies filminden ve Güneydoğu Asya mimarisinden ilham alarak tasarlatmıştı. İki binadan oluşan kompleks dokuz yatak odası, 14 banyo, yedi şömine ve tuzlu su havuzuyla dikkat çekiyor; havuz kenarındaki 20 kişilik oturma alanı da mülkün öne çıkan ayrıntılarından. Ancak Brosnan çifti bugün bu ihtişamdan çok, Hawaii'nin Kauai Adası'ndaki üç yatak odalı küçük bir kır evini tercih ediyor; kendi tavuklarını yetiştirdikleri evde Brosnan resim çalışmalarını geleneksel bir Orta Asya çadırı olan yurt'ta sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın