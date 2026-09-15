Bir Gecede Zirveye Yerleşti: Bu Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Yüzde 416 Artışla Belli Oldu

Çarşamba günü oynanan Sporting-Galatasaray maçı 14,10 puanla günün lideri oldu; Galatasaray bu mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Perşembe günü ise Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ağırladığı Roma 13,51 puanla günü yine TRT'ye bıraktı; Archie Brown'ın 48. dakikada attığı gol, sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu ilk gol oldu ve maç 1-1 bitti. İki maçın getirdiği izlenme rekoru, TRT'nin haftalık toplamını 41,84 puana taşıdı; kanal yüzde 416'lık artışla zirveye otururken TV8 22,56, Kanal D ise 19,58 puanla onu takip etti.

Reyting uzmanının paylaşımına göre sezonun ikinci haftası toplamda 13 diziyle tamamlandı; bunlardan yedisi ekrana dönerken dördü ilk kez izleyici karşısına çıktı. Hafta içi toplam kanal reytinglerinde 30 puan barajının görüldüğünü belirten uzman, okulların açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftadan itibaren daha net artışlar bekliyor.

Haftanın toplam kanal sıralaması şöyle oldu:

1. TRT

2. TV8

3. Kanal D

4. ATV

5. Star TV

6. Show TV

7. NOW