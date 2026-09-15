Bir Gecede Zirveye Yerleşti: Bu Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Yüzde 416 Artışla Belli Oldu
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Sezonun ikinci haftasında ekranlara 13 dizi geldi; dördü yeni olmak üzere yedi yapım geri döndü. Reyting uzmanının paylaştığı 6-12 Eylül haftalık tablosuna göre toplam kanal sıralamasında kimsenin beklemediği bir değişiklik yaşandı. Geçen haftanın verileriyle karşılaştırıldığında bir kanal, aynı hafta içinde adeta sıçrama yaptı.
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TRT, sezonun ilk haftasında toplam kanal puanlamasında zirveden oldukça uzak bir kanaldı.
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Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra attığı gol, perşembe gününü haftanın en yüksek reytingli anına taşıdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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