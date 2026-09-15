article/comments
article/share
Haberler
TV
Bir Gecede Zirveye Yerleşti: Bu Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Yüzde 416 Artışla Belli Oldu

Bir Gecede Zirveye Yerleşti: Bu Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Yüzde 416 Artışla Belli Oldu

TRT Fenerbahçe Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 09:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sezonun ikinci haftasında ekranlara 13 dizi geldi; dördü yeni olmak üzere yedi yapım geri döndü. Reyting uzmanının paylaştığı 6-12 Eylül haftalık tablosuna göre toplam kanal sıralamasında kimsenin beklemediği bir değişiklik yaşandı. Geçen haftanın verileriyle karşılaştırıldığında bir kanal, aynı hafta içinde adeta sıçrama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT, sezonun ilk haftasında toplam kanal puanlamasında zirveden oldukça uzak bir kanaldı.

TRT, sezonun ilk haftasında toplam kanal puanlamasında zirveden oldukça uzak bir kanaldı.

Reyting uzmanına göre TRT, geçen hafta toplam kanal puanında yaklaşık 8 puanla altıncı sıradaydı ve zirve mücadelesini TV8 ile ATV gibi kanallara bırakıyordu. Pazar günü Kanal D'nin yayınladığı Daha 17 filmi 7,21 puanla günün en yüksek reytingine ulaşsa da bu çıkış haftanın genel tablosunu değiştirmeye yetmedi. Sezonun ikinci haftasında tabloyu tamamen değiştiren gelişme ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla geldi. Sakatlığı nedeniyle formasını giyemeyen Victor Osimhen'in yokluğunda sahaya çıkan Galatasaray'ın konuk olduğu Sporting maçı ile Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı Roma maçı, ikisi de şifresiz ve canlı olarak TRT 1'den yayınlandı. Bu iki dev randevu, kanalın haftalık toplamını bir anda başka bir lige taşıdı.

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra attığı gol, perşembe gününü haftanın en yüksek reytingli anına taşıdı.

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra attığı gol, perşembe gününü haftanın en yüksek reytingli anına taşıdı.

Çarşamba günü oynanan Sporting-Galatasaray maçı 14,10 puanla günün lideri oldu; Galatasaray bu mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Perşembe günü ise Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ağırladığı Roma 13,51 puanla günü yine TRT'ye bıraktı; Archie Brown'ın 48. dakikada attığı gol, sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu ilk gol oldu ve maç 1-1 bitti. İki maçın getirdiği izlenme rekoru, TRT'nin haftalık toplamını 41,84 puana taşıdı; kanal yüzde 416'lık artışla zirveye otururken TV8 22,56, Kanal D ise 19,58 puanla onu takip etti.

Reyting uzmanının paylaşımına göre sezonun ikinci haftası toplamda 13 diziyle tamamlandı; bunlardan yedisi ekrana dönerken dördü ilk kez izleyici karşısına çıktı. Hafta içi toplam kanal reytinglerinde 30 puan barajının görüldüğünü belirten uzman, okulların açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftadan itibaren daha net artışlar bekliyor.

Haftanın toplam kanal sıralaması şöyle oldu:

1. TRT

2. TV8

3. Kanal D

4. ATV

5. Star TV

6. Show TV

7. NOW

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın