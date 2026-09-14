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Herkesin Beklediği Dizi Rekabeti Suya Düştü: 13 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Herkesin Beklediği Dizi Rekabeti Suya Düştü: 13 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2026 - 13:03
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13 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Ekranda beklenen dizi rekabeti bir kez daha gerçekleşmedi; Teşkilat, Selahaddin Eyyubi ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin öne çıkması beklenen Pazar akşamında zirveyi tek bir yapım kimseye bırakmadı. Kanal D'nin Daha 17'si tüm izleyici gruplarında farkı ezici şekilde açtı. Gecenin tam tablosu ise kategoriler arasında bazı sürprizleri de barındırdı.

13 Eylül reyting sonuçları ne oldu?

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13 Eylül reyting sonuçlarında Daha 17, en yakın rakibinin neredeyse üç katı reytinge ulaştı.

13 Eylül reyting sonuçlarında Daha 17, en yakın rakibinin neredeyse üç katı reytinge ulaştı.

13 Eylül Reyting Sonuçları'na göre tüm izleyici verisinde zirvenin sahibi net bir şekilde belirlendi. Kanal D'nin dizisi Daha 17, 21.00'de başlayıp gece yarısını aşarak 00.16'ya kadar sürdü ve bu süre boyunca 8.35 reyting, %29.48 pay topladı. Dizinin özet bölümü de 20.00-20.58 arasında 4.65 reyting ve %15.86 payla ikinci sırada yer aldı.

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, tüm izleyicide 2.97 reyting ve %11.20 payla üçüncü sırada kaldı. NOW'un hafta sonu ana haber bülteni Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 2.22 reytingle dördüncü, Kanal D Ana Haber ise 2.18 reytingle beşinci sırada tamamladı. Show Ana Haber 1.93 reytingle altıncı oldu.

Listenin geri kalanında ATV'nin tekrar yayınlanan A.B.İ. dizisi 1.33 reytingle yedinci, Kanal D'nin Sıcak Gelişme programı 1.29 reytingle sekizinci sırada yer buldu. NOW'un Mukadderat dizisi 1.23, Show TV'nin Haber Onu programı ise 1.20 reytingle ilk onu tamamladı. Beklenen rekabetin isimleri Teşkilat, Selahaddin Eyyubi ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi ise tüm izleyici tablosunun ilk onuna giremedi.

13 Eylül reyting sonuçlarında AB ve 20+ABC1 kategorilerinde de sıralama değişmedi.

13 Eylül reyting sonuçlarında AB ve 20+ABC1 kategorilerinde de sıralama değişmedi.

13 Eylül Reyting Sonuçları'nda AB grubunda da tablo değişmedi. Daha 17, 5.92 reyting ve %23.05 payla birinci sırada yer aldı. MasterChef Türkiye bu kategoride 3.13 reytingle ikinciye yükselirken, Daha 17'nin özet bölümü 2.76 reytingle üçüncü sırada kaldı. NOW Ana Haber Hafta Sonu 2.39 reytingle dördüncü oldu.

20 yaş üstü şehirli izleyicide (20+ABC1) de aynı isim zirvedeydi. Daha 17, 7.80 reyting ve %26.35 payla bu grupta da farkı en çok açan yapım oldu. Dizinin özeti 3.78, MasterChef Türkiye ise 3.29 reytingle bu kategoride sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Show Ana Haber, Kanal D Ana Haber ve Haber Onu gibi haber bültenleri üç kategoride de ilk on içinde kalmayı sürdürdü. Sıcak Gelişme, Star Haber ve TRT Spor'un Stadyum programı da 20+ABC1 tablosunun son sıralarında yer buldu. Beklenen dizi rekabetinin isimleri bu kategorilerde de listeye giremedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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