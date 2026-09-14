Herkesin Beklediği Dizi Rekabeti Suya Düştü: 13 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

13 Eylül Reyting Sonuçları'na göre tüm izleyici verisinde zirvenin sahibi net bir şekilde belirlendi. Kanal D'nin dizisi Daha 17, 21.00'de başlayıp gece yarısını aşarak 00.16'ya kadar sürdü ve bu süre boyunca 8.35 reyting, %29.48 pay topladı. Dizinin özet bölümü de 20.00-20.58 arasında 4.65 reyting ve %15.86 payla ikinci sırada yer aldı.

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, tüm izleyicide 2.97 reyting ve %11.20 payla üçüncü sırada kaldı. NOW'un hafta sonu ana haber bülteni Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 2.22 reytingle dördüncü, Kanal D Ana Haber ise 2.18 reytingle beşinci sırada tamamladı. Show Ana Haber 1.93 reytingle altıncı oldu.

Listenin geri kalanında ATV'nin tekrar yayınlanan A.B.İ. dizisi 1.33 reytingle yedinci, Kanal D'nin Sıcak Gelişme programı 1.29 reytingle sekizinci sırada yer buldu. NOW'un Mukadderat dizisi 1.23, Show TV'nin Haber Onu programı ise 1.20 reytingle ilk onu tamamladı. Beklenen rekabetin isimleri Teşkilat, Selahaddin Eyyubi ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi ise tüm izleyici tablosunun ilk onuna giremedi.