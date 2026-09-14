Herkesin Beklediği Dizi Rekabeti Suya Düştü: 13 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
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13 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Ekranda beklenen dizi rekabeti bir kez daha gerçekleşmedi; Teşkilat, Selahaddin Eyyubi ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin öne çıkması beklenen Pazar akşamında zirveyi tek bir yapım kimseye bırakmadı. Kanal D'nin Daha 17'si tüm izleyici gruplarında farkı ezici şekilde açtı. Gecenin tam tablosu ise kategoriler arasında bazı sürprizleri de barındırdı.
13 Eylül reyting sonuçları ne oldu?
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13 Eylül reyting sonuçlarında Daha 17, en yakın rakibinin neredeyse üç katı reytinge ulaştı.
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13 Eylül reyting sonuçlarında AB ve 20+ABC1 kategorilerinde de sıralama değişmedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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