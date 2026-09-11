Show TV Dizisi Düşüşe Geçti: 10 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
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10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin ikinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yaz sezonunda başlayan ve sezona devam eden Muhtemel Aşk ise ekran yolculuğuna güçlenmeye çalışarak devam etti. Zaman atlaması yaşanan dizinin reyting sonuçları da merak edildi.
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10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
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10 Eylül Perşembe TOTAL Reyting Sonuçları:
10 Eylül Perşembe AB Reyting Sonuçları:
10 Eylül Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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