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Show TV Dizisi Düşüşe Geçti: 10 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Show TV Dizisi Düşüşe Geçti: 10 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 12:57
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10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin ikinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yaz sezonunda başlayan ve sezona devam eden Muhtemel Aşk ise ekran yolculuğuna güçlenmeye çalışarak devam etti. Zaman atlaması yaşanan dizinin reyting sonuçları da merak edildi.

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10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

10 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

10 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında diziler, gündüz kuşağı programları ve Şampiyonlar Ligi karşılaşması izleyici için yarışırken gecenin zirvesinde büyük bir farkla futbol vardı.

Fenerbahçe'nin Roma ile karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Total grubunda 11,33 reyting alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Karşılaşma, en yakın rakibinin neredeyse üç katı reyting alarak geceye damgasını vurdu.

Gecenin ikinci sırasında ise yeni sezonuyla ekranlara dönen Sevdiğim Sensin yer aldı. Star TV'de yayınlanan dizi 4,19 reyting ile günü ikinci sırada tamamlarken, diziler arasında zirvenin sahibi oldu.

Gündüz kuşağının değişmeyen isimlerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 3,66 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Listenin dördüncü sırasında 3,21 reytingle Muhtemel Aşk bulunurken, Fenerbahçe-Roma maçının ardından yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel programı 3,10 reytingle beşinci oldu.

10 Eylül Perşembe TOTAL Reyting Sonuçları:

10 Eylül Perşembe TOTAL Reyting Sonuçları:

10 Eylül Perşembe AB Reyting Sonuçları:

10 Eylül Perşembe AB Reyting Sonuçları:

10 Eylül Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları:

10 Eylül Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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