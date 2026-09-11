Show TV Dizisi Düşüşe Geçti: 10 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

10 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında diziler, gündüz kuşağı programları ve Şampiyonlar Ligi karşılaşması izleyici için yarışırken gecenin zirvesinde büyük bir farkla futbol vardı.

Fenerbahçe'nin Roma ile karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Total grubunda 11,33 reyting alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Karşılaşma, en yakın rakibinin neredeyse üç katı reyting alarak geceye damgasını vurdu.

Gecenin ikinci sırasında ise yeni sezonuyla ekranlara dönen Sevdiğim Sensin yer aldı. Star TV'de yayınlanan dizi 4,19 reyting ile günü ikinci sırada tamamlarken, diziler arasında zirvenin sahibi oldu.

Gündüz kuşağının değişmeyen isimlerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 3,66 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Listenin dördüncü sırasında 3,21 reytingle Muhtemel Aşk bulunurken, Fenerbahçe-Roma maçının ardından yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel programı 3,10 reytingle beşinci oldu.