Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den Kötü Haber: Konuşma Yetisini Kaybetti!

Gülsen Tuncer'in adı milyonlarca izleyicinin zihninde tek bir karakterle birlikte anılıyor: Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı. 2008'de ekrana gelen dizide izleyicinin 'Arsen Hala' diye de andığı bu karakteri canlandıran Tuncer, o rolle yeni kuşakların da tanıdığı bir isme dönüştü.

Oysa Arsen Hanım, yarım asrı aşan bir kariyerin yalnızca son halkalarından biriydi. 1945'te Adana'da doğan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünden mezun oldu ve eğitimi sırasında Yıldız Kenter ile Ayla Algan'dan ders aldı. Profesyonel sahne hayatına 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen Zilli Zarife ile başladı.

Televizyonda Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı ve Çalıkuşu gibi dönem uyarlamalarında rol aldı, Aşk-ı Memnu'nun ardından Fazilet Hanım ve Kızları ile izleyici karşısına çıktı. Sinemadaki performanslarıyla Altın Portakal ve Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandı; ayrıca seslendirme yaptı, söz yazdı, besteledi ve İTÜ Konservatuvarı ile Marmara Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumda oyunculuk dersleri verdi.

İşte bu kariyerin sahibi Gülsen Tuncer, bu kez bir rolüyle değil sağlık durumuyla gündeme geldi.