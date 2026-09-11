Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den Kötü Haber: Konuşma Yetisini Kaybetti!
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Türk tiyatrosunun ve televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri için sanat camiası harekete geçti. Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncunun ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ını canlandıran oyuncunun sağlık durumuna dair ayrıntılar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: Mynet
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Gülsen Tuncer'i geniş kitlelere tanıtan rol, Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım karakteri oldu.
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Gülsen Tuncer'in bugün gündeme gelmesinin sebebi, Film-San Vakfı'nın sosyal medyada yaptığı dua çağrısı.
Vakfın dua çağrısı yayıldıktan sonra Gülsen Tuncer'e sanat camiasından binlerce destek mesajı geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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