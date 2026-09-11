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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den Kötü Haber: Konuşma Yetisini Kaybetti!

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den Kötü Haber: Konuşma Yetisini Kaybetti!

Magazin Aşk-ı Memnu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 08:55
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Türk tiyatrosunun ve televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri için sanat camiası harekete geçti. Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncunun ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ını canlandıran oyuncunun sağlık durumuna dair ayrıntılar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: Mynet

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Gülsen Tuncer'i geniş kitlelere tanıtan rol, Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım karakteri oldu.

Gülsen Tuncer'i geniş kitlelere tanıtan rol, Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım karakteri oldu.

Gülsen Tuncer'in adı milyonlarca izleyicinin zihninde tek bir karakterle birlikte anılıyor: Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı. 2008'de ekrana gelen dizide izleyicinin 'Arsen Hala' diye de andığı bu karakteri canlandıran Tuncer, o rolle yeni kuşakların da tanıdığı bir isme dönüştü.

Oysa Arsen Hanım, yarım asrı aşan bir kariyerin yalnızca son halkalarından biriydi. 1945'te Adana'da doğan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünden mezun oldu ve eğitimi sırasında Yıldız Kenter ile Ayla Algan'dan ders aldı. Profesyonel sahne hayatına 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen Zilli Zarife ile başladı.

Televizyonda Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı ve Çalıkuşu gibi dönem uyarlamalarında rol aldı, Aşk-ı Memnu'nun ardından Fazilet Hanım ve Kızları ile izleyici karşısına çıktı. Sinemadaki performanslarıyla Altın Portakal ve Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandı; ayrıca seslendirme yaptı, söz yazdı, besteledi ve İTÜ Konservatuvarı ile Marmara Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumda oyunculuk dersleri verdi.

İşte bu kariyerin sahibi Gülsen Tuncer, bu kez bir rolüyle değil sağlık durumuyla gündeme geldi.

Gülsen Tuncer'in bugün gündeme gelmesinin sebebi, Film-San Vakfı'nın sosyal medyada yaptığı dua çağrısı.

Gülsen Tuncer'in bugün gündeme gelmesinin sebebi, Film-San Vakfı'nın sosyal medyada yaptığı dua çağrısı.

Usta oyuncunun adını yeniden gündeme taşıyan gelişme yeni bir proje ya da bir röportaj değil; sinema, tiyatro ve televizyon emekçilerinin 1975'ten bu yana sosyal güvenlik ve telif haklarını takip eden Film-San Vakfı'nın açıklaması oldu.

Vakıf, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun' ifadelerini kullandı.

Vakfın açıklamasında hastalığın adı geçmedi. tv100'de yer alan habere göre ise sanatçının beyninde ikinci dereceden bir tümör bulunduğu, konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği öne sürüldü. Bu bilgiler Tuncer'in ailesi ya da doktorları tarafından doğrulanmış değil; tedavi süreciyle ilgili resmî bir açıklama da şu ana kadar yapılmadı.

Vakfın dua çağrısı yayıldıktan sonra Gülsen Tuncer'e sanat camiasından binlerce destek mesajı geldi.

Vakfın dua çağrısı yayıldıktan sonra Gülsen Tuncer'e sanat camiasından binlerce destek mesajı geldi.

Film-San Vakfı'nın bu kısa paylaşımı saatler içinde sosyal medyada yayıldı. Meslektaşları, eski sahne arkadaşları ve Aşk-ı Memnu izleyicileri Tuncer'e binlerce geçmiş olsun mesajı gönderdi; dizideki Arsen Hanım sahneleri ve sanatçının tiyatro fotoğrafları yeniden dolaşıma girdi.

Onlarca film ve dizide, sayısız tiyatro oyununda rol almış bir ismin sağlık haberi kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Sanatçının sevenleri şimdi hem ailesinden hem de vakıftan gelecek yeni bir açıklamayı bekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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