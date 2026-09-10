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69 Yaşındaki Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi Geçirdi

69 Yaşındaki Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi Geçirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 08:01
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69 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi. Son yıllarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Erbil, son günlerde heyecanla üzerinde çalıştığı yeni bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: Evren Abdullahoğlu - Sabah

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69 yaşındaki ünlü TV şovmeni ve programcı Mehmet Ali Erbil son yıllarda sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

69 yaşındaki ünlü TV şovmeni ve programcı Mehmet Ali Erbil son yıllarda sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

Uzun yıllardır 'kaçış sendromu' adlı kronik rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kılcal damarlardan sıvı ve proteinlerin dokulara sızmasına; ani tansiyon düşmesi, ödem, kanın yoğunlaşması ve ağır ataklarda şok tablosuna yol açabilen bu rahatsızlığın ardından 2018 yılında evinde bir kaza geçirmişti. Kazada Erbil'in kaburgaları kırılmış ve akciğer zarına zarar vermişti. Uzun süren tedavi ve yoğun bakım sürecinin ardından ünlü şovmenin 2020'de “kemik iliğindeki değişim” nedeniyle kök hücre tedavisi gördüğü bildirildi. Geçtiğimiz yıl kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, zor günlerin ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. 

Çalışmaları evinde sürdüren ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldı. Erbil doktorların müdahalesiyle operasyona alınarak tıkanan damarına stent takıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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