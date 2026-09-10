69 Yaşındaki Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi Geçirdi
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69 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi. Son yıllarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Erbil, son günlerde heyecanla üzerinde çalıştığı yeni bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Kaynak: Evren Abdullahoğlu - Sabah
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69 yaşındaki ünlü TV şovmeni ve programcı Mehmet Ali Erbil son yıllarda sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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