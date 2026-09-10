69 Yaşındaki Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi Geçirdi

Uzun yıllardır 'kaçış sendromu' adlı kronik rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kılcal damarlardan sıvı ve proteinlerin dokulara sızmasına; ani tansiyon düşmesi, ödem, kanın yoğunlaşması ve ağır ataklarda şok tablosuna yol açabilen bu rahatsızlığın ardından 2018 yılında evinde bir kaza geçirmişti. Kazada Erbil'in kaburgaları kırılmış ve akciğer zarına zarar vermişti. Uzun süren tedavi ve yoğun bakım sürecinin ardından ünlü şovmenin 2020'de “kemik iliğindeki değişim” nedeniyle kök hücre tedavisi gördüğü bildirildi. Geçtiğimiz yıl kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, zor günlerin ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Çalışmaları evinde sürdüren ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldı. Erbil doktorların müdahalesiyle operasyona alınarak tıkanan damarına stent takıldı.