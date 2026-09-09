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Saliha Şahin de Kız Çocuklarına Seslendi: Zehra Güneş'ten Sonra Bir Filenin Sultanı'ndan Daha Çarpıcı Paylaşım

Saliha Şahin de Kız Çocuklarına Seslendi: Zehra Güneş'ten Sonra Bir Filenin Sultanı'ndan Daha Çarpıcı Paylaşım

Filenin Sultanları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.09.2026 - 23:57
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Filenin Sultanları'nın smaçörü Saliha Şahin, Avrupa şampiyonluğunun ardından Instagram'dan dört kare paylaştı. Karelerde kardeşi Elif Şahin'in yanında anne ve babası da var. Şahin'in fotoğraf altına yazdığı satırlar birkaç saat içinde on binlerce beğeni aldı.

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Filenin Sultanları'nın smaçörü Saliha Şahin, kardeşi Elif Şahin'le İstanbul'da üst üste ikinci Avrupa kupasını kaldırarak büyük bir gurur kaynağı oldu..

Filenin Sultanları'nın smaçörü Saliha Şahin, kardeşi Elif Şahin'le İstanbul'da üst üste ikinci Avrupa kupasını kaldırarak büyük bir gurur kaynağı oldu..

Final 6 Eylül'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı, İtalya 3-2 yenildi. Milli takım bu yaz Milletler Ligi'ni de kazanmıştı; Şahin final gecesinde 'Yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz' demişti. Başarılı bir performans çizerek çok konuşulan Saliha Şahin'in kardeşi Elif Şahin'le birlikte Sırbistan'ı deviren yarı finalin ardından tribündeki anne ve babalarına koştukları an sosyal medyada gündem olmuştu.

Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Filenin Sultanları büyük zaferin ardından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Filenin Sultanları büyük zaferin ardından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Takımın başarılı smaçörü Saliha Şahin, iki kız kardeşin büyük başarısı olarak anılan ve gurur kaynağı olarak görülen başarılarının ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı. İlk karede kardeşiyle tuttuğu kupanın plaketinde 'Winner CEV EuroVolley 2026 Women Istanbul' yazıyor. Dört karenin üçünde kardeşiyle birlikte görünüyor. Kareler, kupanın kaldırılmasından üç gün sonra geldi. Fotoğrafların altına yazdıkları ise şöyle:

'Bugün geldiğimiz noktada bir kez daha görüyoruz ki; bir kız çocuğuna inanıldığında, seçimlerine saygı duyulduğunda ve arkasında koşulsuz duran bir ailesi olduğunda başarabileceklerinin gerçekten sınırı yok.

Biz çok şanslıydık. Dileriz her kız çocuğu, hayallerinin peşinden giderken arkasında ona 'Sen yapabilirsin' diyen bir ailesi olur.

Çünkü desteklenen kız çocukları sadece kendi hayatlarını değil, kendilerinden sonra gelenlerin hayallerini de değiştirir.'

Aynı kupanın ardından Zehra Güneş de içindeki küçük kız için uzun bir paylaşım yapmıştı.

Aynı kupanın ardından Zehra Güneş de içindeki küçük kız için uzun bir paylaşım yapmıştı.

Güneş, çocukken fiziksel farklılıklarının en büyük kaygısı olduğunu yazmıştı. Güçlü olmak için hızla büyümek zorunda kaldığını, o sırada çocuk olduğunu fark edemediğini anlattı. 

'Sonra anladım; mesele hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden kendin olabilmekmiş.

İçimdeki küçük kız için, hiç tanımadığım binlerce kız çocuğu ve genç arkadaşlarım için, tüm farklılıklarımızdan güç alarak bu kupayı kaldırıyorum. Hepimiz iyi ki varız.'

Güneş, kupa gecesindeki konuşmasında da küçük kızların kendilerini idol almasından söz etmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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