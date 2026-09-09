Saliha Şahin de Kız Çocuklarına Seslendi: Zehra Güneş'ten Sonra Bir Filenin Sultanı'ndan Daha Çarpıcı Paylaşım

Takımın başarılı smaçörü Saliha Şahin, iki kız kardeşin büyük başarısı olarak anılan ve gurur kaynağı olarak görülen başarılarının ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı. İlk karede kardeşiyle tuttuğu kupanın plaketinde 'Winner CEV EuroVolley 2026 Women Istanbul' yazıyor. Dört karenin üçünde kardeşiyle birlikte görünüyor. Kareler, kupanın kaldırılmasından üç gün sonra geldi. Fotoğrafların altına yazdıkları ise şöyle:

'Bugün geldiğimiz noktada bir kez daha görüyoruz ki; bir kız çocuğuna inanıldığında, seçimlerine saygı duyulduğunda ve arkasında koşulsuz duran bir ailesi olduğunda başarabileceklerinin gerçekten sınırı yok.

Biz çok şanslıydık. Dileriz her kız çocuğu, hayallerinin peşinden giderken arkasında ona 'Sen yapabilirsin' diyen bir ailesi olur.

Çünkü desteklenen kız çocukları sadece kendi hayatlarını değil, kendilerinden sonra gelenlerin hayallerini de değiştirir.'