Saliha Şahin de Kız Çocuklarına Seslendi: Zehra Güneş'ten Sonra Bir Filenin Sultanı'ndan Daha Çarpıcı Paylaşım
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Filenin Sultanları'nın smaçörü Saliha Şahin, Avrupa şampiyonluğunun ardından Instagram'dan dört kare paylaştı. Karelerde kardeşi Elif Şahin'in yanında anne ve babası da var. Şahin'in fotoğraf altına yazdığı satırlar birkaç saat içinde on binlerce beğeni aldı.
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Filenin Sultanları'nın smaçörü Saliha Şahin, kardeşi Elif Şahin'le İstanbul'da üst üste ikinci Avrupa kupasını kaldırarak büyük bir gurur kaynağı oldu..
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Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Filenin Sultanları büyük zaferin ardından paylaşım yapmaya devam ediyor.
Aynı kupanın ardından Zehra Güneş de içindeki küçük kız için uzun bir paylaşım yapmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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