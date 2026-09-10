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Bir Dönemin Güzellik İkonuydu: Mavi Göl'ün O Yıldızı Son Haliyle Gündem Oldu, 61 Yaşında Rest Çekti!

Bir Dönemin Güzellik İkonuydu: Mavi Göl'ün O Yıldızı Son Haliyle Gündem Oldu, 61 Yaşında Rest Çekti!

Sinema Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 08:38
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Mavi Göl'ün 14 yaşındaki yıldızı Brooke Shields, kırk yılı aşkın süredir güzelliğiyle konuşuluyor. Oyuncunun son kareleri yayımlandığında yine aynı tartışma başladı. Oysa 61 yaşındaki Shields, bu bakışa haziranda verdiği bir röportajda cevap vermişti. Ünlü oyuncunun son hali ise düşman çatlattı.

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Güzellik ikonu Brooke Shields'ın modellik kariyeri 11 aylıkken başladı, Vogue kapağına ise henüz 14 yaşında çıktı.

Güzellik ikonu Brooke Shields'ın modellik kariyeri 11 aylıkken başladı, Vogue kapağına ise henüz 14 yaşında çıktı.

1965'te New York'ta doğan Shields'ın yüzü, konuşmayı öğrenmeden önce reklamlara girdi. Ajanslara götürülme sebebi, güzel bir bebek olmasıydı. Ergenlik yıllarında erkek iç çamaşırı reklamlarında bile rol aldı. Mavi Göl onu bir anda uluslararası bir isme dönüştürdü. Filmi çektiğinde henüz ehliyet yaşına gelmemişti. Güzelliği o yıllardan sonra kariyerinin önüne geçti, oyunculuğu ikinci planda kaldı. Aynı dönemde Princeton'a girdi, 1987'de mezun oldu. Fırtınalı aşk hayatı ve evlilikleri de yıllarca magazin sayfalarında yer aldı.

Kırk yaşını geçen kadınların sektörde bütün değerini yitirdiğini söyleyerek güzellik endüstrisine yüklendi.

Kırk yaşını geçen kadınların sektörde bütün değerini yitirdiğini söyleyerek güzellik endüstrisine yüklendi.

Shields haziranda NewBeauty'ye konuştu. Söyledikleri şöyle: 'Kırkı geçtiğinizde ve artık çocuk doğuramadığınızda bütün değerinizi kaybediyorsunuz.' Oyuncu bunu bir şikâyet olarak değil, sektörde gördüğü bir boşluk olarak anlatıyor. Kırk yaş üstü kadınlar için o alanın boş kaldığını düşünüyor. Kendi wellness markası Commence'i de bu yüzden kurdu. Markanın yanına Beginning Is Now adlı çevrimiçi bir topluluk açtı. Röportaj 22 Haziran'da yayımlandı.

Bu yıl Acorn TV'de yayımlanacak bir cinayet gizeminde ünlü romancı rolünü üstleniyor.

Bu yıl Acorn TV'de yayımlanacak bir cinayet gizeminde ünlü romancı rolünü üstleniyor.

Dizinin adı Allie & Andi, showrunner'ı Robin Bernheim. Shields ekranda en son 2024 yapımı Mother of the Bride'da görünmüştü. Oyuncu kendi iyilik tanımını uykuya bağlıyor, 'Uyku her şey' diyor. Ekransız vakit geçirmeyi de sayıyor: kumsalda yürüyüş, needlepoint, Rummikub, okumak. Çocukluk yıllarını 2023'te Hulu'da yayımlanan iki bölümlük Pretty Baby belgeselinde kendisi anlatmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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