Bir Dönemin Güzellik İkonuydu: Mavi Göl'ün O Yıldızı Son Haliyle Gündem Oldu, 61 Yaşında Rest Çekti!
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Mavi Göl'ün 14 yaşındaki yıldızı Brooke Shields, kırk yılı aşkın süredir güzelliğiyle konuşuluyor. Oyuncunun son kareleri yayımlandığında yine aynı tartışma başladı. Oysa 61 yaşındaki Shields, bu bakışa haziranda verdiği bir röportajda cevap vermişti. Ünlü oyuncunun son hali ise düşman çatlattı.
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Güzellik ikonu Brooke Shields'ın modellik kariyeri 11 aylıkken başladı, Vogue kapağına ise henüz 14 yaşında çıktı.
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Kırk yaşını geçen kadınların sektörde bütün değerini yitirdiğini söyleyerek güzellik endüstrisine yüklendi.
Bu yıl Acorn TV'de yayımlanacak bir cinayet gizeminde ünlü romancı rolünü üstleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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