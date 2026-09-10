Bir Dönemin Güzellik İkonuydu: Mavi Göl'ün O Yıldızı Son Haliyle Gündem Oldu, 61 Yaşında Rest Çekti!

Shields haziranda NewBeauty'ye konuştu. Söyledikleri şöyle: 'Kırkı geçtiğinizde ve artık çocuk doğuramadığınızda bütün değerinizi kaybediyorsunuz.' Oyuncu bunu bir şikâyet olarak değil, sektörde gördüğü bir boşluk olarak anlatıyor. Kırk yaş üstü kadınlar için o alanın boş kaldığını düşünüyor. Kendi wellness markası Commence'i de bu yüzden kurdu. Markanın yanına Beginning Is Now adlı çevrimiçi bir topluluk açtı. Röportaj 22 Haziran'da yayımlandı.