Merdivenden Düşenler, Okulu Karıştıranlar: KPSS'de Adayların Yaşadığı Aksilikler Yine Kameralara Yansıdı

Kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın aylardır sürdürdüğü yoğun çalışma temposu sona erdi. 2026-KPSS Ön Lisans sınavı, bugün gerçekleştirilen oturumla tamamlandı.

Adaylar, gelecekle ilgili planlarını şekillendirecek bu önemli günde sınav salonlarındaki yerlerini aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar zaman zaman aksilikler de yaşadı. Elbette yine her sınavda olduğu gibi geç kalanlar, belgelerini unutanlar aylarca verdikleri emeğe veda etti.