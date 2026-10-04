Merdivenden Düşenler, Okulu Karıştıranlar: KPSS'de Adayların Yaşadığı Aksilikler Yine Kameralara Yansıdı

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Kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın aylardır sürdürdüğü yoğun çalışma temposu sona erdi. 2026-KPSS Ön Lisans sınavı, bugün gerçekleştirilen oturumla tamamlandı.
Adaylar, gelecekle ilgili planlarını şekillendirecek bu önemli günde sınav salonlarındaki yerlerini aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar zaman zaman aksilikler de yaşadı. Elbette yine her sınavda olduğu gibi geç kalanlar, belgelerini unutanlar aylarca verdikleri emeğe veda etti.
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Sivas'ta bir aday, kapı kapandıktan sonra geldi. Henüz 30 saniye olduğunu söylemesine rağmen kapı açılmadı. Yolun kapalı olması sebebiyle geç kaldığını söyleyen genç, duruma isyan etti.
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Elazığ'da bir aday ise belgesindeki eksiklikten dolayı sınava alınmadı.
Diyarbakır'da sınava yetişmeye çalışan bir kadın merdivenlerde yere yığıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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