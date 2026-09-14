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Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Kanal D’nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir Yeni Bölümü ile Geri Dönüyor

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Kanal D’nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir Yeni Bölümü ile Geri Dönüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 15:13
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Alya ve Cihan arasında yaşanan gerilim dikkat çekerken, Enver’in (Onur Özaydın) hikâyeye dahil olmasıyla soru işaretleri de giderek artıyor. Peki hayranlarının merakla beklediği Uzak Şehir'in yeni bölümü saat kaçta?

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Yeni bölüm tanıtımında Alya’nın Budapeşte’de gittiği restoranda Cihan’la karşılaşması dikkat çekiyor.

Yeni bölüm tanıtımında Alya’nın Budapeşte’de gittiği restoranda Cihan’la karşılaşması dikkat çekiyor.

Beklenmedik karşılaşma ikili arasında kısa sürede gerilime dönüşüyor. Alya, Cihan’a Budapeşte’de ne işi olduğunu sorarken Cihan da karşılığında Alya’nın ilk aşkı Enver’in yaşadığı şehre gelmesinin nedenini sorguluyor.

‘Masaya Enver geliyor, tansiyon yükseliyor.

‘Masaya Enver geliyor, tansiyon yükseliyor.

Alya ve Cihan arasındaki tartışmanın en hararetli anında masaya Enver’in gelmesiyle ortam bir anda geriliyor. Alya’nın geçmişindeki önemli isimlerden biri olan Enver’in hikayeye dahil olması merakı artırıyor.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın üstlendiği, süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız’ın yaptığı AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek, Kuzey Gezer gibi güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna bu sezon Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran dahil oluyor.

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in üçüncü sezonu bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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