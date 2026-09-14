Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Kanal D’nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir Yeni Bölümü ile Geri Dönüyor
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Alya ve Cihan arasında yaşanan gerilim dikkat çekerken, Enver’in (Onur Özaydın) hikâyeye dahil olmasıyla soru işaretleri de giderek artıyor. Peki hayranlarının merakla beklediği Uzak Şehir'in yeni bölümü saat kaçta?
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Yeni bölüm tanıtımında Alya’nın Budapeşte’de gittiği restoranda Cihan’la karşılaşması dikkat çekiyor.
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‘Masaya Enver geliyor, tansiyon yükseliyor.
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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