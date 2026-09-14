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13 Eylül'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

13 Eylül'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2026 - 08:56
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MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele ve gerginliklerle geçen beşinci hafta geride kaldı. Dizilerin başlamasıyla birlikte reyting rekabeti güçlenen MasterChef'te yarışmacılar bir kez daha elenmemek için ter döktü. 13 Eylül Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi, MasterChef'e kim veda etti?

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MasterChef Türkiye'de beşinci eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de beşinci eleme gerçekleşti.

Zorlu mücadelenin ve bol tartışmanın yaşandığı beşinci hafta geride kaldı. 13 Eylül Pazar günü yapılan eleme gecesinde 8 yarışmacı elenmemek için ter döktü. Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan haftanın eleme adayları oldu.

13 Eylül'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

13 Eylül'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

MasterChef'te kim elendi, MasterChef elenen isim aramaları artarken yarışmada son ikiye kalan isim Emre ve Cansu oldu. Danilo Zanna'nın tabağına en çok benzeyen tabağı oluşturmak isteyen yarışmacılar arasında en zayıf olan kişi Cansu bulundu. MasterChef'te elenen isim Demirhan, Gül, Simge ve Koray'ın ardından Cansu oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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