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Bir Zamanlar Her Garajda Vardı: Tarihe Karışan 10 Efsane Otomobil Markası

Bir Zamanlar Her Garajda Vardı: Tarihe Karışan 10 Efsane Otomobil Markası

otomobil
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 21:19
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Bir dönem Amerikan sokaklarının, garajlarının ve filmlerinin vazgeçilmeziydi bu markalar. Kimi yanlış zamanlanmış bir birleşmenin, kimi petrol krizinin, kimi de yönetim odalarında alınan kararların kurbanı oldu. 1950'lerin sonundan 2010'lara uzanan süreçte onlarca köklü otomobil markası yollardan çekildi. Bugün çoğunun izine ancak klasik otomobil fuarlarında ve müzelerde rastlamak mümkün. İşte kapanış sırasına göre tarihe karışan 10 efsane marka.

Kaynak: The Mirror

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1. Packard: Amerikan lüksünün simgesiydi, kurtarıcı sanılan birleşme sonunu getirdi

1. Packard: Amerikan lüksünün simgesiydi, kurtarıcı sanılan birleşme sonunu getirdi

1899'da Ohio'da kurulan Packard, uzun yıllar Amerika'da lüks otomobil denince ilk akla gelen markaydı. 'Sahibine bir sorun' anlamına gelen sloganı, markanın kendine duyduğu güveni özetliyordu.

1954'te Studebaker ile yapılan birleşme ise iki şirketi kurtarmak yerine ikisini birden finansman sıkıntısına sürükledi. Detroit'teki asıl Packard üretimi 1956'da durdu. Sonraki iki yıl Packard logosuyla satılan araçlar aslında Studebaker'dı ve isim 1958'de tamamen tarihe karıştı.

2. DeSoto: Kuyruk kanatlı tasarımlarıyla parladı, 1960'ta fişi çekildi

2. DeSoto: Kuyruk kanatlı tasarımlarıyla parladı, 1960'ta fişi çekildi

Walter Chrysler'ın 1928'de kurduğu DeSoto, Buick ve Oldsmobile'a rakip orta segment bir marka olarak yola çıktı ve ilk yılında beklentileri aşan bir satış yakaladı.

1950'lerde tasarımcı Virgil Exner imzalı, kuyruk kanatlı 'Forward Look' çizgisiyle adını yeniden duyurdu. Firedome, Fireflite ve Adventurer dönemin en göz alıcı otomobilleri arasındaydı.

Ancak Dodge ve Chrysler'ın daha ucuz Newport modeli gibi aynı çatı altındaki rakipler müşterisini elinden aldı. 1958'deki sert ekonomik durgunluk ve giderek küçülen bayi ağı da eklenince DeSoto 1960'ta resmen kapatıldı.

3. Studebaker: 114 yıllık yolculuk 1966'da sona erdi

3. Studebaker: 114 yıllık yolculuk 1966'da sona erdi

Studebaker, 1852'de Indiana'da at arabası üreticisi olarak başlayan, ülkenin en köklü taşıt üreticilerinden biriydi. Kompakt Lark, fiberglas gövdeli Avanti, Big Six ve President gibi modellerle geniş bir kitleye ulaştı.

Bir asrı aşan başarı hikayesi, 1954'teki Packard birleşmesiyle sarsıldı. Kısıtlı kaynaklarla Ford, General Motors ve Chrysler'dan oluşan 'Büyük Üçlü'ye karşı ayakta kalmaya çalışan şirket, otomobil üretimini 1966'da tamamen durdurdu.

4. AMC: Büyük Üçlü'ye kafa tuttu, sonunda Chrysler'a satıldı

4. AMC: Büyük Üçlü'ye kafa tuttu, sonunda Chrysler'a satıldı

George W. Mason'ın vizyonuyla kurulan American Motors, devlerin hakim olduğu pazarda kendine aykırı bir yer açtı. Tuhaf görünümüne rağmen bugün hala hayran kitlesi olan Gremlin ve Pacer, kas otomobilleri Javelin ve AMX, kompakt otomobil sevenlerin tercihi Rambler markanın en bilinen modelleriydi.

1980'lerin başında Renault ile kurulan ortaklık beklenen satışları getirmedi. Chrysler 1987'de şirketi yaklaşık 1,5 milyar dolara satın aldı ve AMC adı kısa süre içinde yollardan çekildi.

5. Plymouth: Büyük Buhran'ı atlattı, kardeş modellerin gölgesinde kaldı

5. Plymouth: Büyük Buhran'ı atlattı, kardeş modellerin gölgesinde kaldı

Chrysler'ın 1928'de piyasaya sürdüğü Plymouth, uygun fiyatlı ama kaliteli otomobil arayanların markasıydı. Road Runner, Barracuda ve Duster gibi modellerle Amerika'nın en sevilen markaları arasına girdi.

Büyük Buhran yıllarında bile ayakta kalmasının sırrı, rakiplerin ekstra ücret aldığı hidrolik fren gibi donanımları standart sunmasıydı. Zamanla Chrysler ve Dodge modellerinin neredeyse aynısını kendi logosuyla satmaya başlayınca özgünlüğünü yitirdi ve 2001'de tarihe karıştı.

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6. Oldsmobile: İlk muscle car sayılan Rocket 88'in markası 2004'te kapandı

6. Oldsmobile: İlk muscle car sayılan Rocket 88'in markası 2004'te kapandı

1897'de Ransom E. Olds tarafından kurulan Oldsmobile, dünyanın en eski otomobil markalarından biriydi. General Motors bünyesinde teknolojik yenilikleri ilk tanıtan, orta-üst segment bir marka olarak konumlandırıldı.

Curved Dash, Toronado, çok satan Cutlass ve pek çok otomobil tarihçisinin ilk muscle car saydığı Rocket 88 markanın efsane modelleri arasında yer aldı.

1980'ler ve 1990'larda kimlik karmaşası yaşayan, kardeş markalarla neredeyse aynı modeller satan Oldsmobile ayırt edici özelliğini kaybetti ve 2004'te üretime son verdi.

7. Pontiac: GTO ve Firebird'ün markası GM'in iflasına kurban gitti

7. Pontiac: GTO ve Firebird'ün markası GM'in iflasına kurban gitti

1926'da Oakland markasının kardeşi olarak yola çıkan Pontiac, 1960'larda General Motors'un performans bölümüne dönüştü. Genç, sportif ve agresif otomobiller denince akla ilk gelen markalardan biri oldu.

GTO, Firebird, Trans Am ve Grand Prix gibi büyük başarılara rağmen Pontiac, General Motors'un iflası sonrası başlayan yeniden yapılanma sürecinde 2010'da kapatıldı.

Markanın en çok eleştirilen modeli Aztek ise yıllar sonra beklenmedik şekilde yeniden gündeme geldi. Tuhaf tasarımıyla alay konusu olan araç, Breaking Bad'de Walter White'ın otomobili olunca kült bir hayran kitlesi kazandı.

8. Saturn: Japon rakiplere karşı kuruldu, aynı krizde silindi

8. Saturn: Japon rakiplere karşı kuruldu, aynı krizde silindi

General Motors'un bir diğer markası Saturn, 1985'te 'farklı türde bir otomobil şirketi' iddiasıyla kuruldu. Tennessee'deki Spring Hill'de bu iş için özel inşa edilen fabrikada, göçüğe dayanıklı polimer panellerle ve pazarlıksız adil fiyat politikasıyla Japon ithal otomobillerine rakip olmak hedeflendi.

S-Serisi sedan, coupe ve station wagon modelleri, kompakt crossover VUE, keskin hatlı arkadan itişli Sky ve Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili seçilen Aura markanın öne çıkan modelleriydi.

2000'lerde düşen gelirler GM'in Saturn'e özel platformlara yatırımı kesmesine yol açtı. Marka da Pontiac gibi 2010'daki yeniden yapılanmada tarihe karıştı.

9. Hummer: Fikir Arnold Schwarzenegger'den çıktı, yakıt tüketimi sonunu getirdi

9. Hummer: Fikir Arnold Schwarzenegger'den çıktı, yakıt tüketimi sonunu getirdi

Ağır hizmet SUV ve pikap markası Hummer, Körfez Savaşı'nda öne çıkan askeri Humvee'nin sivil versiyonu olarak doğdu. Fikrin arkasında Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger vardı; üretici AM General'i ikna etmesinin ardından ilk sivil modeller 1992'de satışa çıktı.

General Motors 1999'da marka haklarını alarak tasarım, satış ve pazarlamayı üstlendi. Hummer kısa sürede ünlülerin ve sporcuların gözdesi, sert Amerikan lüksünün simgesi haline geldi.

2000'lerin sonunda tırmanan yakıt fiyatları ve finansal kriz talebi bitirdi; aşırı yakıt tüketimi ve büyük karbon ayak izi de markaya ciddi tepki getirdi. 2010'da kapatılan Hummer adı, 2021'de GM'in elektrikli GMC Hummer EV pikap ve SUV modelleriyle geri döndü.

10. Mercury: Ford ile Lincoln arasındaki boşluğu 73 yıl doldurdu

10. Mercury: Ford ile Lincoln arasındaki boşluğu 73 yıl doldurdu

Ford Motor Company'nin 1938'de kurduğu Mercury, sıradan Ford'larla lüks Lincoln'ler arasındaki fiyat ve konfor boşluğunu doldurmak için yaratıldı.

Cougar ve Grand Marquis gibi modeller, standart Ford'lara göre daha şık ve performanslı alternatifler sunarak markayı onlarca yıl gündemde tuttu.

Ancak Mercury de kardeş modellerin aynısını farklı logoyla satma stratejisinin kurbanı oldu. 1990'ların sonunda kimliğini kaybetmeye başlayan marka, CEO Alan Mulally döneminde uygulanan 'One Ford' yeniden yapılanma planı kapsamında 2011'de resmen kapatıldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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