Bir Zamanlar Her Garajda Vardı: Tarihe Karışan 10 Efsane Otomobil Markası
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Bir dönem Amerikan sokaklarının, garajlarının ve filmlerinin vazgeçilmeziydi bu markalar. Kimi yanlış zamanlanmış bir birleşmenin, kimi petrol krizinin, kimi de yönetim odalarında alınan kararların kurbanı oldu. 1950'lerin sonundan 2010'lara uzanan süreçte onlarca köklü otomobil markası yollardan çekildi. Bugün çoğunun izine ancak klasik otomobil fuarlarında ve müzelerde rastlamak mümkün. İşte kapanış sırasına göre tarihe karışan 10 efsane marka.
Kaynak: The Mirror
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1. Packard: Amerikan lüksünün simgesiydi, kurtarıcı sanılan birleşme sonunu getirdi
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2. DeSoto: Kuyruk kanatlı tasarımlarıyla parladı, 1960'ta fişi çekildi
3. Studebaker: 114 yıllık yolculuk 1966'da sona erdi
4. AMC: Büyük Üçlü'ye kafa tuttu, sonunda Chrysler'a satıldı
5. Plymouth: Büyük Buhran'ı atlattı, kardeş modellerin gölgesinde kaldı
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6. Oldsmobile: İlk muscle car sayılan Rocket 88'in markası 2004'te kapandı
7. Pontiac: GTO ve Firebird'ün markası GM'in iflasına kurban gitti
8. Saturn: Japon rakiplere karşı kuruldu, aynı krizde silindi
9. Hummer: Fikir Arnold Schwarzenegger'den çıktı, yakıt tüketimi sonunu getirdi
10. Mercury: Ford ile Lincoln arasındaki boşluğu 73 yıl doldurdu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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