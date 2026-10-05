Bir Zamanlar Her Garajda Vardı: Tarihe Karışan 10 Efsane Otomobil Markası

George W. Mason'ın vizyonuyla kurulan American Motors, devlerin hakim olduğu pazarda kendine aykırı bir yer açtı. Tuhaf görünümüne rağmen bugün hala hayran kitlesi olan Gremlin ve Pacer, kas otomobilleri Javelin ve AMX, kompakt otomobil sevenlerin tercihi Rambler markanın en bilinen modelleriydi.

1980'lerin başında Renault ile kurulan ortaklık beklenen satışları getirmedi. Chrysler 1987'de şirketi yaklaşık 1,5 milyar dolara satın aldı ve AMC adı kısa süre içinde yollardan çekildi.