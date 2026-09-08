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Otomobil Devinden Flaş Karar Sinyali: Efsane Marka Satılabilir

Otomobil Devinden Flaş Karar Sinyali: Efsane Marka Satılabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 17:05
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Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, küçülme stratejisi kapsamında dikkat çeken bir adımın eşiğinde. Bloomberg HT'nin haberine göre grup, efsane motosiklet markası Ducati'yi satmayı değerlendiriyor. Audi CEO'su Gernot Döllner, İtalyan markanın gözden geçirilen 2 bin işletmeden 600'ü arasında yer aldığını doğruladı. Henüz kesin bir karar alınmadığı belirtilse de piyasalar markanın olası satışını konuşmaya başladı.

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Otomobil devinden kritik karar.

Otomobil devinden kritik karar.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Audi CEO'su Gernot Döllner, Volkswagen Grubu'nun portföyünü gözden geçirdiğini ve bu kapsamda değerlendirilen 2 bin işletme arasında Ducati'nin de bulunduğunu açıkladı. Döllner konuya ilişkin, 'Volkswagen Grubu bünyesinde disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimi uygulamaya kararlıyız. Ducati hakkındaki görüşmemiz değerlendirme sürecinin bir parçası, ancak henüz kesin bir karar alınmadı' ifadelerini kullandı.

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean'e göre, Panigale gibi süper motosikletleriyle tanınan Bologna merkezli Ducati'nin değeri, sektördeki benzer şirketlerin değerlemeleri baz alındığında yaklaşık 1,25 milyar euro (1,5 milyar dolar) seviyesinde olabilir.

Volkswagen'in bu adımı, şirketi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla sürdürdüğü küçülme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetim kurulu geçen hafta, iş ve holding portföyünü yaklaşık üçte bir oranında küçültmeyi öngören yeniden yapılandırma paketini onaylamıştı. Haziran ayında da grup, yaklaşık 7,4 milyar euro gelir getirmesi beklenen Everllence gemi motoru biriminin yüzde 51'ini satmayı kabul etmişti.

Ducati, 2012 yılında satın alındı.

Ducati, 2012 yılında satın alındı.

Ducati, Audi tarafından 2012 yılında satın alınmıştı. Alman otomotiv devi, 2017'de markayı satma olasılığını da masaya yatırmış ancak Alman işçi temsilcilerinin muhalefeti üzerine bu süreç yarıda kesilmişti.

O tarihten bu yana Ducati, motosiklet sporlarının en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Marka, 2020'den bu yana art arda altı kez MotoGP takımlar şampiyonluğunu kazandı. Ducati'nin yılda yaklaşık 50 bin adet motosiklet sattığı, geçen yıl 925 milyon euro gelir ve 52 milyon euro faaliyet kârı elde ettiği kaydedildi.

Ducati'nin sportif başarısına rağmen olası satışın gündeme gelmesi, Volkswagen'in küresel ölçekte ne denli kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sürecin sonucunun İtalyan markanın geleceğini nasıl şekillendireceği ise merakla bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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