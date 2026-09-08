Otomobil Devinden Flaş Karar Sinyali: Efsane Marka Satılabilir
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Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, küçülme stratejisi kapsamında dikkat çeken bir adımın eşiğinde. Bloomberg HT'nin haberine göre grup, efsane motosiklet markası Ducati'yi satmayı değerlendiriyor. Audi CEO'su Gernot Döllner, İtalyan markanın gözden geçirilen 2 bin işletmeden 600'ü arasında yer aldığını doğruladı. Henüz kesin bir karar alınmadığı belirtilse de piyasalar markanın olası satışını konuşmaya başladı.
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Otomobil devinden kritik karar.
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Ducati, 2012 yılında satın alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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