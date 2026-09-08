Otomobil Devinden Flaş Karar Sinyali: Efsane Marka Satılabilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Audi CEO'su Gernot Döllner, Volkswagen Grubu'nun portföyünü gözden geçirdiğini ve bu kapsamda değerlendirilen 2 bin işletme arasında Ducati'nin de bulunduğunu açıkladı. Döllner konuya ilişkin, 'Volkswagen Grubu bünyesinde disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimi uygulamaya kararlıyız. Ducati hakkındaki görüşmemiz değerlendirme sürecinin bir parçası, ancak henüz kesin bir karar alınmadı' ifadelerini kullandı.

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean'e göre, Panigale gibi süper motosikletleriyle tanınan Bologna merkezli Ducati'nin değeri, sektördeki benzer şirketlerin değerlemeleri baz alındığında yaklaşık 1,25 milyar euro (1,5 milyar dolar) seviyesinde olabilir.

Volkswagen'in bu adımı, şirketi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla sürdürdüğü küçülme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetim kurulu geçen hafta, iş ve holding portföyünü yaklaşık üçte bir oranında küçültmeyi öngören yeniden yapılandırma paketini onaylamıştı. Haziran ayında da grup, yaklaşık 7,4 milyar euro gelir getirmesi beklenen Everllence gemi motoru biriminin yüzde 51'ini satmayı kabul etmişti.