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Ekonomi
İstanbul'da Ev Sahipleri Dikkat: Yarısı Bizden Kampanyası Uzatıldı

İstanbul'da Ev Sahipleri Dikkat: Yarısı Bizden Kampanyası Uzatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 13:50
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İstanbul genelinde olası afetlere karşı güvenli konut arzını artırmak ve kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasında kritik bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan dev projenin uygulama süresinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

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İstanbul'da 435 bini aşkın konut yenilendi.

İstanbul'da 435 bini aşkın konut yenilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, İstanbul’un yapı stoğunu yenileme kararlılığının altını çizdi. Paylaşılan son verilere göre, bugüne kadar kent genelinde toplam 435 bin 683 bağımsız bölüm dönüşüm programına dahil edildi. Yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde ise 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşüm süreci başarıyla tamamlanarak güvenli hale getirildi. Bakanlık, 2026 yılı sonuna kadar kampanya kapsamına alınan konut sayısını 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Yarısı Bizden Kampanyası uzatıldı.

Yarısı Bizden Kampanyası uzatıldı.

Bakan Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'nın 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazanan destek paketi, evini yeniden inşa ettirmek isteyen hak sahiplerine önemli imkanlar sunuyor.

Kampanya çerçevesinde hak sahibi her bir konut için:

  • 875 bin TL karşılıksız hibe,

  • 875 bin TL uygun şartlarda kredi,

  • 125 bin TL taşınma ve tahliye desteği olmak üzere toplamda 1 milyon 875 bin TL tutarında finansman sağlanıyor.

İş yeri sahipleri de unutulmadı. Hak sahibinin ilk dükkanı için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği verilirken, mülkiyetindeki diğer dükkanlar için de 875 bin TL kredi imkanı tanınıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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