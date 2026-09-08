İstanbul'da Ev Sahipleri Dikkat: Yarısı Bizden Kampanyası Uzatıldı

Bakan Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'nın 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazanan destek paketi, evini yeniden inşa ettirmek isteyen hak sahiplerine önemli imkanlar sunuyor.

Kampanya çerçevesinde hak sahibi her bir konut için:

875 bin TL karşılıksız hibe,

875 bin TL uygun şartlarda kredi,

125 bin TL taşınma ve tahliye desteği olmak üzere toplamda 1 milyon 875 bin TL tutarında finansman sağlanıyor.

İş yeri sahipleri de unutulmadı. Hak sahibinin ilk dükkanı için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği verilirken, mülkiyetindeki diğer dükkanlar için de 875 bin TL kredi imkanı tanınıyor.