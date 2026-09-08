İstanbul'da Ev Sahipleri Dikkat: Yarısı Bizden Kampanyası Uzatıldı
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İstanbul genelinde olası afetlere karşı güvenli konut arzını artırmak ve kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasında kritik bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan dev projenin uygulama süresinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
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İstanbul'da 435 bini aşkın konut yenilendi.
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Yarısı Bizden Kampanyası uzatıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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