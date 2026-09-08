Kış Türkiye’ye Geldi: Ünlü İlçeye Aniden Kar Yağdı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkileri ve sıcak havalar devam ederken, Karadeniz’in yüksek rakımlı noktalarından ezber bozan haberler gelmeye başladı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi, eylül ayının henüz ilk günlerinde kar yağışına teslim oldu. İlçenin sınırları içinde yer alan ve deniz seviyesinden tam 3 bin 100 metre yükseklikte bulunan ünlü Tahpur Yaylası, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlçeye aniden kar yağdı: Kar boyu aştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgeye geleceklere uyarı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın