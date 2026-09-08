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Kış Türkiye’ye Geldi: Ünlü İlçeye Aniden Kar Yağdı!

Kış Türkiye’ye Geldi: Ünlü İlçeye Aniden Kar Yağdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 11:36
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Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkileri ve sıcak havalar devam ederken, Karadeniz’in yüksek rakımlı noktalarından ezber bozan haberler gelmeye başladı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi, eylül ayının henüz ilk günlerinde kar yağışına teslim oldu. İlçenin sınırları içinde yer alan ve deniz seviyesinden tam 3 bin 100 metre yükseklikte bulunan ünlü Tahpur Yaylası, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.

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İlçeye aniden kar yağdı: Kar boyu aştı!

İlçeye aniden kar yağdı: Kar boyu aştı!

Ülkenin en yüksek yerleşim alanları arasında gösterilen Tahpur Yaylası’nda aniden kar bastırdı. Her bembeyaz olurken kar yağış, yayla sakinleri ve bölgedeki işletmeciler için de büyük bir sürpriz oldu. 

Aniden bastıran yağışın ardından durumu değerlendiren yayla işletmecilerinden Volkan Demirbaş, eylül ayının ilk günlerinde böyle yoğun bir yağışla karşılaşmayı beklemediklerini dile getirdi. Demirbaş, 'Eylül ayının başında bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Tahpur’da hava şartları çok hızlı değişebiliyor. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem' dedi.

Bölgeye geleceklere uyarı.

Bölgeye geleceklere uyarı.

Bölgedeki iklim koşullarının ne denli hızlı değişebildiğini vurgulayan işletmeciler, Tahpur Yaylası'na ve çevredeki yüksek rakımlı noktalara seyahat etmeyi planlayan vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulundu. Karadeniz coğrafyasında, özellikle 3 bin metre ve üzerindeki alanlarda anlık hava değişimlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, yola çıkacak kişilerin mutlaka güncel meteorolojik tahminleri ve yol durumunu yakından takip etmeleri gerektiği ifade edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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