Kış Türkiye’ye Geldi: Ünlü İlçeye Aniden Kar Yağdı!

Ülkenin en yüksek yerleşim alanları arasında gösterilen Tahpur Yaylası’nda aniden kar bastırdı. Her bembeyaz olurken kar yağış, yayla sakinleri ve bölgedeki işletmeciler için de büyük bir sürpriz oldu.

Aniden bastıran yağışın ardından durumu değerlendiren yayla işletmecilerinden Volkan Demirbaş, eylül ayının ilk günlerinde böyle yoğun bir yağışla karşılaşmayı beklemediklerini dile getirdi. Demirbaş, 'Eylül ayının başında bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Tahpur’da hava şartları çok hızlı değişebiliyor. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem' dedi.