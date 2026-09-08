Bu Resimde İlk Kurtaracağın Şey Karakterin Hakkında İpucu Veriyor
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Hayatın akışı içinde nasıl biri olduğumuzu sakin anlarda tam olarak anlayamayız; asıl karakterimiz kriz anlarında ortaya çıkar. Büyük bir kargaşanın ortasında, saniyelerle yarışırken ve sadece tek bir seçim hakkın varken ne yapardın?
Karşında boğulmak üzere olan yakın arkadaşın, terfi sözü veren müdürün, sadık dostun köpeğin, çocukluk hatıraların ve tam 50 milyon TL nakit para...👀
Vicdanının sesini mi dinleyeceksin, yoksa mantığınla geleceğini mi garantiye alacaksın? Bu zorlu ikilemde ilk kurtaracağın şey, senin hayata bakışını ve gizli kişiliğini tamamen gözler önüne seriyor. Hazırsan testi çöz ve gerçek yüzünle yüzleş!😱
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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