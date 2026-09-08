Altında 201 Tonluk Tarihi Hareket: Daha Büyüğü Sadece 2 Kez Görüldü
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Altın piyasasında dikkat çeken bir rekor kayda geçti. Ağustos ayında fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına 201 ton net giriş yaşandı ve bu, altın fonları tarihinin en yüksek üçüncü aylık girişi oldu. Bu büyüklükte bir hareket, tarihte yalnızca küresel finansal kriz ve pandemi döneminde aşıldı. Profesyonel yatırımcıların pozisyonlanması da benzer bir tabloya işaret ediyor.
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Altında hareketlilik: Tarihte sadece 2 kez görülen büyüklükte giriş.
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Altın fiyatları için kritik gün.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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