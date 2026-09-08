Altında 201 Tonluk Tarihi Hareket: Daha Büyüğü Sadece 2 Kez Görüldü

Ağustos ayında altın fonlarına yaşanan 201 tonluk net giriş, kayıtlara altın fonları tarihinin en yüksek üçüncü aylık hareketi olarak geçti. Bu rakamın aşıldığı yalnızca iki dönem var: küresel finansal krizin patlak verdiği Şubat 2009 ve pandeminin başladığı Mart 2020. Ağustos ayındaki hareket, Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği Mart 2022 ile Fed'in parasal genişleme programını açıkladığı Eylül 2012'yi de geride bıraktı.

Vadeli işlemler piyasasında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Profesyonel para yöneticilerinin altındaki net uzun pozisyonlarının parasal büyüklüğü, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. Bu alandaki rekor ise Ocak 2026'da kırılmıştı.

Dikkat çeken bir diğer detay ise altının mevcut fiyatının Ocak ayındaki zirvenin yaklaşık 1.000 dolar altında olması. Buna rağmen büyük yatırımcıların pozisyonları rekor seviyelere yakın seyrediyor; bu da piyasada fiyat geri çekilmesine karşın iştahın azalmadığını gösteriyor.