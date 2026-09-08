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Altında 201 Tonluk Tarihi Hareket: Daha Büyüğü Sadece 2 Kez Görüldü

Altında 201 Tonluk Tarihi Hareket: Daha Büyüğü Sadece 2 Kez Görüldü

Dolar Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 12:47
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Altın piyasasında dikkat çeken bir rekor kayda geçti. Ağustos ayında fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına 201 ton net giriş yaşandı ve bu, altın fonları tarihinin en yüksek üçüncü aylık girişi oldu. Bu büyüklükte bir hareket, tarihte yalnızca küresel finansal kriz ve pandemi döneminde aşıldı. Profesyonel yatırımcıların pozisyonlanması da benzer bir tabloya işaret ediyor.

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Altında hareketlilik: Tarihte sadece 2 kez görülen büyüklükte giriş.

Altında hareketlilik: Tarihte sadece 2 kez görülen büyüklükte giriş.

Ağustos ayında altın fonlarına yaşanan 201 tonluk net giriş, kayıtlara altın fonları tarihinin en yüksek üçüncü aylık hareketi olarak geçti. Bu rakamın aşıldığı yalnızca iki dönem var: küresel finansal krizin patlak verdiği Şubat 2009 ve pandeminin başladığı Mart 2020. Ağustos ayındaki hareket, Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği Mart 2022 ile Fed'in parasal genişleme programını açıkladığı Eylül 2012'yi de geride bıraktı.

Vadeli işlemler piyasasında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Profesyonel para yöneticilerinin altındaki net uzun pozisyonlarının parasal büyüklüğü, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. Bu alandaki rekor ise Ocak 2026'da kırılmıştı.

Dikkat çeken bir diğer detay ise altının mevcut fiyatının Ocak ayındaki zirvenin yaklaşık 1.000 dolar altında olması. Buna rağmen büyük yatırımcıların pozisyonları rekor seviyelere yakın seyrediyor; bu da piyasada fiyat geri çekilmesine karşın iştahın azalmadığını gösteriyor.

Altın fiyatları için kritik gün.

Altın fiyatları için kritik gün.

Alımlara yönelik talep artarken, satım/alım opsiyonu oranı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadeli risklere karşı korunma pozisyonları tutarken orta vadeli yükseliş ihtimalinden de yararlanmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Altın için kısa vadeli en büyük risk ise Fed'den geliyor. ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı. Güçlü gelen bu veriler, Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı beklentisini güçlendirdi.

Piyasanın gözü bu hafta açıklanacak iki veriye çevrilmiş durumda: 10 Eylül Perşembe günü ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 11 Eylül Cuma günü ise ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse Fed'in faiz artırımı ihtimali güçlenecek; veriler beklentilerin altında kalıp bir yavaşlamaya işaret ederse altın için yeniden hareket alanı doğabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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