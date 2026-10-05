Türkiye'nin Yeni Stadında Sona Gelindi: Çatı, Zemin ve Koltuk Çalışmalarının Büyük Bölümü Tamamlandı

Yeni Ankara Stadı'nın inşaat çalışmaları son aşamaya ulaştı. Projeye ilişkin bilgilere göre çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Saha zemini çalışmalarının da büyük ölçüde bittiği, ince işçiliklerin ise sürdüğü belirtildi. Stadyumun kapasitesi 51 bin seyirci olacak ve Türkiye'nin en modern stadyumlarından biri olması hedefleniyor.