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Türkiye'nin Yeni Stadında Sona Gelindi: Çatı, Zemin ve Koltuk Çalışmalarının Büyük Bölümü Tamamlandı

Türkiye'nin Yeni Stadında Sona Gelindi: Çatı, Zemin ve Koltuk Çalışmalarının Büyük Bölümü Tamamlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 21:20
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Yeni Ankara Stadı'nın inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. 51 bin seyirci kapasiteli tesisin Türkiye'nin en modern stadyumlarından biri olması hedefleniyor. Tribünlerde dikkat çeken bir detay da drone fotoğraflarına yansıdı.

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Yeni Ankara Stadı'nda son aşamaya gelindi.

Yeni Ankara Stadı'nda son aşamaya gelindi.

Yeni Ankara Stadı'nın inşaat çalışmaları son aşamaya ulaştı. Projeye ilişkin bilgilere göre çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Saha zemini çalışmalarının da büyük ölçüde bittiği, ince işçiliklerin ise sürdüğü belirtildi. Stadyumun kapasitesi 51 bin seyirci olacak ve Türkiye'nin en modern stadyumlarından biri olması hedefleniyor.

Çatı sistemlerinde membran kaplama ilerliyor.

Çatı sistemlerinde membran kaplama ilerliyor.

Yapım işlerini üstlenen firma yetkilileri, çalışmaların son durumunu şu ifadelerle duyurdu: 'Stadyumda son aşamaya gelinen çatı kaplama, zemin ve koltuk montajı ile çatı sistemlerinin membran kaplamasında ilerleme sağlandı.'

Kırmızı koltuklar arasında Türkiye yazısı oluşturuldu.

Kırmızı koltuklar arasında Türkiye yazısı oluşturuldu.

Seyirci koltukları kırmızı ve beyaz renklerle döşendi. Kırmızı koltukların arasına beyaz renkle 'Türkiye' yazısı oluşturuldu ve bu görüntü drone fotoğraflarında dikkat çekti. Protokol koltuğu olarak kullanılacak deri koltuklar ise zarar görmemesi için son aşamada yerleştirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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