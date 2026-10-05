Türkiye'nin Yeni Stadında Sona Gelindi: Çatı, Zemin ve Koltuk Çalışmalarının Büyük Bölümü Tamamlandı
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Yeni Ankara Stadı'nın inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. 51 bin seyirci kapasiteli tesisin Türkiye'nin en modern stadyumlarından biri olması hedefleniyor. Tribünlerde dikkat çeken bir detay da drone fotoğraflarına yansıdı.
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Yeni Ankara Stadı'nda son aşamaya gelindi.
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Çatı sistemlerinde membran kaplama ilerliyor.
Kırmızı koltuklar arasında Türkiye yazısı oluşturuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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