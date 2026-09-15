UEFA 2028 ve 2029 Final Stadyumlarını Açıkladı: Türkiye'nin İki Adayı da Elendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
UEFA, 2028 ve 2029 sezonlarında oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinin ev sahibi şehirlerini açıkladı. 2028 finalleri Münih, Bükreş ve Torino'da; 2029 finalleri ise Barcelona, Belgrad ve Budapeşte'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu süreçte iki ayrı organizasyon için adaylık başvurusunda bulunmuştu: İstanbul'daki Rams Park 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali, Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu ise 2029 Avrupa Ligi finali için aday gösterilmişti. UEFA'nın açıklamasına göre iki başvuru da kabul edilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2028'de finaller Münih, Bükreş ve Torino'da oynanacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2029'da finaller Barcelona, Belgrad ve Budapeşte'de oynanacak
Türkiye iki ayrı final için aday olmuştu, ikisi de kabul görmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın