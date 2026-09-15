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UEFA 2028 ve 2029 Final Stadyumlarını Açıkladı: Türkiye'nin İki Adayı da Elendi

UEFA 2028 ve 2029 Final Stadyumlarını Açıkladı: Türkiye'nin İki Adayı da Elendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 17:27
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UEFA, 2028 ve 2029 sezonlarında oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinin ev sahibi şehirlerini açıkladı. 2028 finalleri Münih, Bükreş ve Torino'da; 2029 finalleri ise Barcelona, Belgrad ve Budapeşte'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu süreçte iki ayrı organizasyon için adaylık başvurusunda bulunmuştu: İstanbul'daki Rams Park 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali, Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu ise 2029 Avrupa Ligi finali için aday gösterilmişti. UEFA'nın açıklamasına göre iki başvuru da kabul edilmedi.

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2028'de finaller Münih, Bükreş ve Torino'da oynanacak

2028'de finaller Münih, Bükreş ve Torino'da oynanacak

UEFA'nın açıklamasına göre 2028 sezonunun Şampiyonlar Ligi finali Almanya'da Münih'teki Allianz Arena'da (Munich Football Arena) oynanacak. Aynı sezonun Avrupa Ligi finaline Romanya'nın başkenti Bükreş'teki National Arena, Konferans Ligi finaline ise İtalya'da Torino'daki Juventus Stadium ev sahipliği yapacak.

2029'da finaller Barcelona, Belgrad ve Budapeşte'de oynanacak

2029'da finaller Barcelona, Belgrad ve Budapeşte'de oynanacak

2029 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali İspanya'da Barcelona'nın efsanevi stadı Camp Nou'da oynanacak. Avrupa Ligi finaline Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki National Stadium Serbia, Konferans Ligi finaline ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna ev sahipliği yapacak.

Türkiye iki ayrı final için aday olmuştu, ikisi de kabul görmedi

Türkiye iki ayrı final için aday olmuştu, ikisi de kabul görmedi

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın final ev sahipliği sürecinde iki farklı stadyumu aday göstermişti. İstanbul'daki Rams Park, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için başvuruda bulunmuş; bu final ise Fransa'nın Lyon kentindeki Parc Olympique Lyonnais'e verilmişti. Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu ise 2029 UEFA Avrupa Ligi finaline aday gösterilmiş, ancak bu organizasyon da Belgrad'a verildi.

UEFA'dan yapılan resmi açıklamada İstanbul ve Ankara'nın seçilmediği doğrudan belirtildi. Türkiye'nin adaylıkları kabul görmese de ülke geçmişte 2005 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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