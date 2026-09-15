UEFA 2028 ve 2029 Final Stadyumlarını Açıkladı: Türkiye'nin İki Adayı da Elendi

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın final ev sahipliği sürecinde iki farklı stadyumu aday göstermişti. İstanbul'daki Rams Park, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için başvuruda bulunmuş; bu final ise Fransa'nın Lyon kentindeki Parc Olympique Lyonnais'e verilmişti. Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu ise 2029 UEFA Avrupa Ligi finaline aday gösterilmiş, ancak bu organizasyon da Belgrad'a verildi.

UEFA'dan yapılan resmi açıklamada İstanbul ve Ankara'nın seçilmediği doğrudan belirtildi. Türkiye'nin adaylıkları kabul görmese de ülke geçmişte 2005 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı.