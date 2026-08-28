UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için geri sayım sona erdi. Futbolseverler, takımların rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte kura çekimine dair tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Avrupa Ligi Yeni Formatı Nasıl İşliyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın