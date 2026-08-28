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UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 13:31
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UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için geri sayım sona erdi. Futbolseverler, takımların rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte kura çekimine dair tüm detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2026 Cuma günü Fransa'nın Monako kentindeki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimi Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. Organizasyon sırasında UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın rakipleri belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Türkiye'deki futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca organizasyon, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve TRT İzle platformundan da takip edilebilecek.

UEFA Avrupa Ligi Yeni Formatı Nasıl İşliyor?

UEFA Avrupa Ligi Yeni Formatı Nasıl İşliyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde önceki sezonlarda uygulanan grup aşaması yerine 36 takımın yer aldığı lig aşaması formatı uygulanıyor.

Yeni sistemde her takım, kura sonucunda dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşiyor. Böylece takımlar lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya geliyor. Bu maçların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanıyor.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından puan sıralamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında bulunan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynuyor.25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekiminde Torbalar

Kura çekimi öncesinde lig aşamasında yer alan 36 takım, UEFA kulüp katsayılarına göre dört ayrı torbaya ayrılıyor.

Her takımın dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşmesiyle toplam sekiz maçlık lig aşaması fikstürü oluşturuluyor. Kura çekiminde eşleşmelerin belirlenmesinde bilgisayar destekli sistem de kullanılıyor.

UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması Maçları Ne Zaman Başlayacak?

2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşaması maçlarının Eylül 2026'da başlaması planlanıyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından takımların rakipleri ve maç programları da netleşecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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