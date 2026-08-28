UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde önceki sezonlarda uygulanan grup aşaması yerine 36 takımın yer aldığı lig aşaması formatı uygulanıyor.

Yeni sistemde her takım, kura sonucunda dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşiyor. Böylece takımlar lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya geliyor. Bu maçların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanıyor.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından puan sıralamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında bulunan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynuyor.25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekiminde Torbalar

Kura çekimi öncesinde lig aşamasında yer alan 36 takım, UEFA kulüp katsayılarına göre dört ayrı torbaya ayrılıyor.

Her takımın dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşmesiyle toplam sekiz maçlık lig aşaması fikstürü oluşturuluyor. Kura çekiminde eşleşmelerin belirlenmesinde bilgisayar destekli sistem de kullanılıyor.

UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması Maçları Ne Zaman Başlayacak?

2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşaması maçlarının Eylül 2026'da başlaması planlanıyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından takımların rakipleri ve maç programları da netleşecek.