19 Yıl Sonra İki Takımla Yer Aldığımız Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün Monako'nun Monte Carlo şehrinde, Türkiye saatiyle 19.00'da gerçekleştirildi ve Türkiye'yi bu sezon Avrupa'nın zirve organizasyonunda temsil edecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Torbalardan çekilen kuraya göre her iki temsilcimiz de sekizer farklı rakiple, dörder deplasman dörder de iç saha maçı oynayacak; lig aşamasında toplanan puanlara göre takımlar genel klasmanda sıralanacak ve ilk 8 sırada yer alanlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak.