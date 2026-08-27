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19 Yıl Sonra İki Takımla Yer Aldığımız Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu

19 Yıl Sonra İki Takımla Yer Aldığımız Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 20:02
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın rakiplerini belirleyecek kura çekimi sona erdi. Galatasaray’ın direkt olarak katıldığı kurada, Fenerbahçe de Lyon’u geçerek katılmaya hak kazandı. 

İki takımımız da 3. torbadan katıldıkları kura çekiminde güçlü rakiplerle eşleşti.

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Kura çekimi tamamlandı: Hedef en kötü ihtimalle ilk 24'te yer almak!

Kura çekimi tamamlandı: Hedef en kötü ihtimalle ilk 24'te yer almak!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün Monako'nun Monte Carlo şehrinde, Türkiye saatiyle 19.00'da gerçekleştirildi ve Türkiye'yi bu sezon Avrupa'nın zirve organizasyonunda temsil edecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Torbalardan çekilen kuraya göre her iki temsilcimiz de sekizer farklı rakiple, dörder deplasman dörder de iç saha maçı oynayacak; lig aşamasında toplanan puanlara göre takımlar genel klasmanda sıralanacak ve ilk 8 sırada yer alanlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak.

Temsilcilerimiz kuraya 3. torbadan katıldı.

Temsilcilerimiz kuraya 3. torbadan katıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe turnuvaya üçüncü torbadan katıldı. Temsilcilerimiz bu turda birbiriyle eşleşemiyor. Her torbadan ikişer rakip çeken Galatasaray ve Fenerbahçe, birbirinden güçlü takımlarla eleşti.

Galatasaray'ın rakipleri:

Galatasaray'ın rakipleri:

Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting Lizbon (D), Feyenoord, Lille (D) Stuttgart, AEK (D)

Fenerbahçe'nin rakipleri:

Fenerbahçe'nin rakipleri:

Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villarreal, Slavia Prag, LASK (D)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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