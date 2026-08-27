19 Yıl Sonra İki Takımla Yer Aldığımız Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın rakiplerini belirleyecek kura çekimi sona erdi. Galatasaray’ın direkt olarak katıldığı kurada, Fenerbahçe de Lyon’u geçerek katılmaya hak kazandı.
İki takımımız da 3. torbadan katıldıkları kura çekiminde güçlü rakiplerle eşleşti.
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Kura çekimi tamamlandı: Hedef en kötü ihtimalle ilk 24'te yer almak!
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Temsilcilerimiz kuraya 3. torbadan katıldı.
Galatasaray'ın rakipleri:
Fenerbahçe'nin rakipleri:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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