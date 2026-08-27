Fenerbahçe'nin Yeniden Şampiyonlar Ligi'ne Katılması Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
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Fenerbahçe'nin Lyon'u devirerek yıllar sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine geri dönmesi sosyal medyada da gündem oldu. Tabii ki sosyal medyada bir konu gündem olunca goygoyları da kaçınılmaz olur.
İşte Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla ilgili yapılan esprili paylaşımlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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