Türk Takımları Avrupa Kupalarından Ne Kadar Kazanacak? Fenerbahçe’nin Kazancı Galatasaray’dan Fazla
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Avrupa arenasında boy gösteren Türk kulüplerinin turnuvalardan kasasına koyacağı toplam gelirler netleşti. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin katılım bedelleri, geçmiş yıllara dayalı katsayı puanları ve yayın haklarından elde edeceği rakamlar tablolara yansıdı.
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Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden futbol kulüplerinin turnuva bazında kazanacağı dev bütçeler resmiyet kazandı.
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Play off turunu geçmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, turnuvadan toplam 8,7 milyon euro kazanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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