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Türk Takımları Avrupa Kupalarından Ne Kadar Kazanacak? Fenerbahçe’nin Kazancı Galatasaray’dan Fazla

Türk Takımları Avrupa Kupalarından Ne Kadar Kazanacak? Fenerbahçe’nin Kazancı Galatasaray’dan Fazla

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 09:51
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Avrupa arenasında boy gösteren Türk kulüplerinin turnuvalardan kasasına koyacağı toplam gelirler netleşti. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin katılım bedelleri, geçmiş yıllara dayalı katsayı puanları ve yayın haklarından elde edeceği rakamlar tablolara yansıdı.

Kaynak: Ülke Puanı / X

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Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden futbol kulüplerinin turnuva bazında kazanacağı dev bütçeler resmiyet kazandı.

Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden futbol kulüplerinin turnuva bazında kazanacağı dev bütçeler resmiyet kazandı.

Yeni sezon gelir dağılımında aslan payını Şampiyonlar Ligi temsilcileri alırken, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden takımların da elde edeceği net rakamlar tek tek sıralandı.

Kıtanın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden iki dev kulüp, 30 milyon euro sınırını geride bırakmayı başardı. Listede zirvede yer alan Fenerbahçe, toplamda 31,8 milyon euroluk gelirle en çok kazanan Türk takımı konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin bu gelirinin 18,6 milyon eurosunu doğrudan katılım payı oluştururken; 10 yıllık katsayı sıralamasından 3,8 milyon euro, son 5 yıllık performans ve medya havuzundan ise 9,4 milyon euro kasaya girecek.

Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer Türk temsilcisi Galatasaray ise toplam 30,5 milyon euroluk gelir beklentisiyle sarı-lacivertlileri hemen arkasından takip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 18,6 milyon euroluk sabit katılım payının yanı sıra 10 yıllık katsayıdan 3,5 milyon euro ve 5 yıllık performans ile medya havuzu dağıtımından 8,4 milyon euro gelir elde edecek.

Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasına rağmen Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan fazla para almasının nedeni ülke puanına katkı. Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz yıllarda ligini şampiyon olarak tamamlayıp direkt katılım sağlayan takın daha fazla gelir alıyordu ancak son yıllarda yapılan düzenlemenin ardından ülke puanına yapılan katkıya göre gelir dağılımı yapılıyor.

Play off turunu geçmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, turnuvadan toplam 8,7 milyon euro kazanacak.

Play off turunu geçmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, turnuvadan toplam 8,7 milyon euro kazanacak.

Siyah-beyazlıların gelir kalemleri; 4,3 milyon euro katılım payı, 1,8 milyon euro 10 yıllık sıralama primi ve 2,6 milyon euro medya ile 5 yıllık performans payı olarak kaydedildi.

Trabzonspor için ise iki yol var. Play off turunu geçip Avrupa Ligi’ne gitmesi durumunda kazandı 7,1 milyon euro olarak hesaplanan bordo mavili takımı Konferans Ligi’nden yoluna devam etmesi durumunda kazancı 4,1 milyon euro olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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