Türk Takımları Avrupa Kupalarından Ne Kadar Kazanacak? Fenerbahçe’nin Kazancı Galatasaray’dan Fazla

Yeni sezon gelir dağılımında aslan payını Şampiyonlar Ligi temsilcileri alırken, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden takımların da elde edeceği net rakamlar tek tek sıralandı.

Kıtanın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden iki dev kulüp, 30 milyon euro sınırını geride bırakmayı başardı. Listede zirvede yer alan Fenerbahçe, toplamda 31,8 milyon euroluk gelirle en çok kazanan Türk takımı konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin bu gelirinin 18,6 milyon eurosunu doğrudan katılım payı oluştururken; 10 yıllık katsayı sıralamasından 3,8 milyon euro, son 5 yıllık performans ve medya havuzundan ise 9,4 milyon euro kasaya girecek.

Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer Türk temsilcisi Galatasaray ise toplam 30,5 milyon euroluk gelir beklentisiyle sarı-lacivertlileri hemen arkasından takip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 18,6 milyon euroluk sabit katılım payının yanı sıra 10 yıllık katsayıdan 3,5 milyon euro ve 5 yıllık performans ile medya havuzu dağıtımından 8,4 milyon euro gelir elde edecek.

Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasına rağmen Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan fazla para almasının nedeni ülke puanına katkı. Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz yıllarda ligini şampiyon olarak tamamlayıp direkt katılım sağlayan takın daha fazla gelir alıyordu ancak son yıllarda yapılan düzenlemenin ardından ülke puanına yapılan katkıya göre gelir dağılımı yapılıyor.